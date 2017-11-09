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21:59 (мск), источник: Газета.Ру

Twitter временно приостановил верификацию пользователей

В социальной сети Twitter временно приостановлена верификация пользователей. Об этом сообщил основатель компании Джек Дорси.

Источник: Reuters
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«Нам следовало сообщить об этом раньше: наши сотрудники следовали нашей политике верификации, но мы поняли, что система некоторое время назад дала сбой и ее необходимо пересмотреть. Мы совершили ошибку, ничего с этим не сделав. Сейчас работаем над тем, чтобы исправить все как можно скорее», — написал Дорси.

В заявлении компании также говорится, что изначально верификация предназначалась для распознавания голоса и личности пользователя, однако в последнее время стала также индикатором «важности» аккаунта.

Ранее сообщалось, что Twitter увеличил лимит знаков в сообщениях до 280.

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