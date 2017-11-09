Twitter временно приостановил верификацию пользователей

«Нам следовало сообщить об этом раньше: наши сотрудники следовали нашей политике верификации, но мы поняли, что система некоторое время назад дала сбой и ее необходимо пересмотреть. Мы совершили ошибку, ничего с этим не сделав. Сейчас работаем над тем, чтобы исправить все как можно скорее», — написал Дорси.