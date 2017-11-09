Twitter временно приостановил верификацию пользователей
В социальной сети Twitter временно приостановлена верификация пользователей. Об этом сообщил основатель компании Джек Дорси.
В социальной сети Twitter временно приостановлена верификация пользователей. Об этом сообщил основатель компании Джек Дорси.
«Нам следовало сообщить об этом раньше: наши сотрудники следовали нашей политике верификации, но мы поняли, что система некоторое время назад дала сбой и ее необходимо пересмотреть. Мы совершили ошибку, ничего с этим не сделав. Сейчас работаем над тем, чтобы исправить все как можно скорее», — написал Дорси.
В заявлении компании также говорится, что изначально верификация предназначалась для распознавания голоса и личности пользователя, однако в последнее время стала также индикатором «важности» аккаунта.
Ранее сообщалось, что Twitter увеличил лимит знаков в сообщениях до 280.