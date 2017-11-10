Янтарный комбинат бьёт рекорды по добыче самородков
Небывалый урожай собирают этой осенью в Приморском карьере «Калининградского янтарного комбината».
Небывалый урожай собирают этой осенью в Приморском карьере «Калининградского янтарного комбината».
Меньше чем за неделю там обнаружили уже четыре крупных самородка. 9 ноября в недрах земли добыли янтарь, который весит почти полтора килограмма.
«Из карьера подняли “солнечный камень” весом 1440 граммов. Это 19-й самородок в этом году», — рассказал калининградским «Вестям» представитель комбината.
Стоит отметить, что в этом году предприятие побило рекорд по добыче самородков. Еще несколько лет назад в Калининградской области добывали лишь по 6−8 таких штук за сезон.