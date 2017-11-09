Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Какие имена для девочек считаются счастливыми
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Теракт в Нью-Йорке
9 ноября, источник: Ведомости

Трое американских миллиардеров оказались богаче 50% населения США

Состояние троих богатейших американцев по версии журнала Forbes в совокупности превышает суммарное состояние беднейшей половины населения США, или 160 млн человек, сообщается в докладе вашингтонского Institute for Policy Studies.

Источник: AP 2017

Лидеры американского списка Forbes, о которых идет речь, — это основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.

Их суммарное состояние оценено в $250 млрд, указывается в докладе.

Как пишут его авторы, сведения они взяли из опубликованного Forbes в октябре рейтинга американских миллиардеров. Для исследования также использовались данные анализа потребительских финансов (Survey of Consumer Finances) ФРС США.

В докладе также отмечается, что 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в $1 трлн. В их числе — основатель Facebook Марк Цукерберг и создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние средней американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, — $80 000, следует из документа.

Читайте также
Forbes назвал богатейших людей планеты

«Если так продолжится, богатство по-прежнему будет накапливаться в руках все меньшего числа людей. Эту тенденцию мы наблюдаем десятилетиями», — пишет один из авторов исследования Джош Рокси.

На сайте Forbes уточняется, что в середине сентября, когда редакция закончила работать над рейтингом, состояние Безоса, Гейтса и Баффетта в совокупности оценивалось в $248,5 млрд. С тех пор сумма выросла до $263 млрд, во многом благодаря увеличению состояния основателя Amazon на фоне подорожания акций компании, пишет журнал.

Издание оценивает состояние 400 богатейших американцев с 1982 года. Для попадания в первый рейтинг достаточно было состояния в $100 млн. В 2017 г. проходной порог достиг рекордных $2 млрд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России может появиться официальная каста высокопоставленных чиновников
Сбербанк временно повысил ставки по рублевым вкладам
Власти Удмуртии назвали число жертв обрушения дома в Ижевске
Путин прокомментировал допинговые обвинения в адрес России
Собчак рассказала о спонсорах своей избирательной кампании
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Афганистан отказался от российских вертолетов
В Саудовской Аравии похитили более 100 миллиардов долларов
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь