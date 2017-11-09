Трое американских миллиардеров оказались богаче 50% населения США

Источник: AP 2017

Лидеры американского списка Forbes, о которых идет речь, — это основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.

Их суммарное состояние оценено в $250 млрд, указывается в докладе.

Как пишут его авторы, сведения они взяли из опубликованного Forbes в октябре рейтинга американских миллиардеров. Для исследования также использовались данные анализа потребительских финансов (Survey of Consumer Finances) ФРС США.

В докладе также отмечается, что 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в $1 трлн. В их числе — основатель Facebook Марк Цукерберг и создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние средней американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, — $80 000, следует из документа.

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«Если так продолжится, богатство по-прежнему будет накапливаться в руках все меньшего числа людей. Эту тенденцию мы наблюдаем десятилетиями», — пишет один из авторов исследования Джош Рокси.

На сайте Forbes уточняется, что в середине сентября, когда редакция закончила работать над рейтингом, состояние Безоса, Гейтса и Баффетта в совокупности оценивалось в $248,5 млрд. С тех пор сумма выросла до $263 млрд, во многом благодаря увеличению состояния основателя Amazon на фоне подорожания акций компании, пишет журнал.