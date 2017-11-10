Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше

Источник: Известия

Москва в этом году обогнала другие регионы по росту цен на продукты. Если в среднем по стране минимальный набор за 10 месяцев подорожал всего на 0,7%, то в столице — почти на 2%. Такая ситуация сложилась из-за повышения покупательской способности москвичей, восстановления их доходов и более высоких требований к качеству продуктов, считают эксперты. Поняв, что покупатель готов платить за товар больше, владельцы магазинов повысили цены. В 2014—2016 годах они не могли себе такого позволить из-за падения доходов и спроса.

Цена минимального продуктового набора в среднем по России в октябре составила 3714 рублей, с начала года она выросла всего на 0,7%. Это заметно меньше инфляции, которая за январь-октябрь составила 1,9%. При этом аналогичная корзина в Москве и Санкт-Петербурге стоила дороже — более 4530 рублей. С начала года показатель вырос на 1,9% в Москве и на 1,8% в Санкт-Петербурге, следует из материалов Росстата.

В крупных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также на отдаленных территориях структура потребления отличается от аналогичной в регионах, пояснил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

Люди чаще и больше покупают импортной продукции. Это связано как с возможностью приобретать такие товары (их больше поставляют в магазины), так и с более высокими доходами. Алексей Скопин Профессор Московского гуманитарного университета

— Рост цен в столицах при этом обусловлен доминированием сетевых игроков на рынке, которые оказывают большее влияние на стоимость продуктов в отличие от обычных региональных магазинов. У крупных ритейлеров просто есть такая возможность, — добавил эксперт.

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С восстановлением доходов населения владельцы магазинов позволили себе пусть и не существенно, но всё же поднять цены. В Москве и Петербурге темпы роста цен оказались более высокими.

Как пояснили «Известиям» в Минсельхозе, немного более высокий уровень роста стоимости минимального набора продуктов в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен тем, что столицы являются крупными потребителями продовольствия при невысоком уровне производства сельскохозяйственной продукции.

Минимальный набор продуктов питания включает в себя 33 наименования пищевых товаров и отражает межрегиональную разницу уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При его расчете Росстат использует единые и установленные в целом по России условные объемы потребления продуктов питания и средние цены на них по субъектам.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков пояснил, что цены на продуктовый минимум в регионах, столицах и отделенных частях страны, например, на Дальнем Востоке и Чукотке, всегда будут разными за счет существенных отличий одних территорий от других. Обычно в регионах наблюдается меньшая покупательная способность и развитое местное производство, которое учитывает достаток людей и выставляет соответствующие цены.

При этом в столицах продукция на полках более качественная, а ассортиментная линейка шире, что оказывает влияние на цены на товары в сторону их увеличения.

В отдаленных регионах страны на ценах сказывается логистика, что делает, например, фрукты и овощи на полках магазинов Дальнего Востока на порядок дороже, чем в столице.

Это подтверждает Росстат. Так, продуктовая корзина в Чукотском автономном округе стоила в октябре 8838 рублей, в Магаданской области — 6578 рублей и Якутии — 6208 рублей.

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Томаты — самое слабое звено в плодоовощной составляющей корзины, подчеркнули в Национальном союзе производителей овощей. Поэтому цены на них оказывают давление на весь продуктовый минимум. Страна пока не может обеспечить себя помидорами с декабря по апрель за счет тепличной продукции, тогда как овощи открытого грунта к этому моменту уже исчерпаны. Рост цен на них продолжится и в следующие месяцы, а к Новому году достигнет двукратной разницы с июлем. Другие овощи также будут дорожать, но не такими существенными темпами, отметили в союзе.