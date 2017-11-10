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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Заброшенную ферму возрождает кооператив в Хабаровском районе

В Корсаково-1 займутся переработкой мяса и производством сыра.

Кооператив «Краснореченский» возрождает ферму в селе под Хабаровском. Здесь собираются построить перерабатывающий цех и запустить молочное производство нулевого цикла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Краснореченский» появился на базе заброшенной фермы в селе Корсаково-1. Как рассказал председатель кооператива Николай Скалюк, за неполных два года удалось практически полностью восстановить помещения и в 10 раз увеличить поголовье свиней.

«Мы начинали с 20 голов, сейчас в хозяйстве 246 свиней породы вьетнамская вислобрюхая. Их отличает чистоплотность и крепкий иммунитет, порода дает деликатесное, вкусное мясо. В прошлом году реализовали свыше пяти тонн мяса, есть спрос и на породу для разведения. Такая есть только в двух регионах Дальнего Востока- у нас и в Приморье», — добавила член кооператива Юлия Лопатина.

Кооператив объединил 10 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. В планах — наладить переработку мяса, а также восстановить коровник на 200 голов и открыть молочное производство нулевого цикла.

«Будем брать на переработку и продукцию членов нашего кооператива — у них также проблемы со сбытом, не все ж у дороги торговать. Потом закупим специальную породу для производства сыров. Откроем магазин фермерских товаров. Мы уже и бренд свой создали — “Краснореченский”. Этот логотип будет украшать всю продукцию кооператива», — отметила Юлия Лопатина.

Многие члены кооператива уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар», взяв землю под пастбища и заготовку сена. Около 300 гектаров выделили районные власти — этих площадей должно хватить для выращивания корма для скота, рассказали кооператоры.

«Большая поддержка сегодня оказывается со стороны государства, мы подали документы на краевой грант. На эти средства планируем полностью восстановить ферму, закупить современное оборудование. Запустить хотим к следующей осени, к 80-летию Хабаровского края», — отметил председатель кооператива Николай Скалюк.

Всего в Хабаровском крае действует 17 сельскохозяйственных объединений, причем 10 из них были созданы за последний год.

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