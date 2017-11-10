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07:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Бензин в Пермском крае подорожал в среднем на 6%

Наибольший рост цены зафиксирован на дизельное топливо.

Источник: РИА "Новости"

По данным Пермьстата, с октября прошлого года в Пермском крае выросла цена на все виды моторного топлива.

За прошедший год на 90 копеек выросла стоимость газа для автомобилей. Если в октябре 2016 года этот вид топлива продавался за 16 рублей 56 копеек за 1 литр, то по данным на октябрь этого года, газовое топливо стоит 17 рублей 46 копеек. Рост цены за год составил 5,4%.

Дизельное топливо в октябре прошлого года продавалось за 36 рублей 33 копейки. А в октябре 2017 года цена составила 39 рублей 3 копейки за литр. Цена за прошедший период времени увеличилась на 7,4%.

Бензин марки АИ-92 и АИ-93 подорожал в цене на 2 рубля 14 копеек. Так цена за литр с октября увеличилась на 6,1% с 35 рублей 20 копеек до 37 рублей 34 копеек.

Цена на бензин АИ-95 и выше за отчётный период увеличилась на 2 рубля и 22 копейки за литр, и составила 40 рублей 5 копеек за литр в октябре этого года. Данный вид топлива в октябре прошлого года продавался за 37 рублей 83 копейки за литр.

В Пермском крае в октябре текущего года индекс цен на моторное топливо по сравнению с предыдущим месяцем составил 100%.

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