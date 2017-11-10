Власти Уфы согласовали строительство многоэтажек в центре города

Уфимские власти размежевали участок в центре города, ограниченный улицами Пушкина, Заки Валиди, Аксакова и Гоголя. По планам мэрии, скоро здесь появятся несколько новых многоэтажек, комплекс общежитий для студентов БГУ и детский сад.