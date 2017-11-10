Власти Уфы согласовали строительство многоэтажек в центре города
Новые дома появится между улицами Заки Валиди и Пушкина.
Новые дома появится между улицами Заки Валиди и Пушкина.
Уфимские власти размежевали участок в центре города, ограниченный улицами Пушкина, Заки Валиди, Аксакова и Гоголя. По планам мэрии, скоро здесь появятся несколько новых многоэтажек, комплекс общежитий для студентов БГУ и детский сад.
Всего новый участок занимает 9,5 гектаров, в «лакомом кусочке» земли в центре столицы Башкирии. Старые жилые дома на участке, естественно снесут, чем сейчас активно занимаются городские работники. Здания, имеющие историческую и культурную ценность обещают оставить.