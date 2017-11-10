«Задача — не повторить»: глава города рассказал об ошибках во время ремонта в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Сергей Ерёмин рассказал о допущенных при ремонте проспекта Мира ошибках и о том, как будет проходить ремонт в следующем году.

Глава города отметил, что после выводов, сделанных сотрудниками прокуратуры по итогам ремонта проспекта Мира и других улиц в Красноярске, в городской администрации началась «работа над ошибками». Сейчас все решения, принятые перед ремонтом, анализируются, проверяется вся техническая документация и уже началась подготовка к торгам.

«В этом году городу выпал тяжелый опыт. Наша задача ни в коем случае не повторить это в 2018 году. Нам предстоит колоссальный объем работ не только по дорожному хозяйству, но и в целом по благоустройству и созданию нового внешнего облика города. Все это нам нужно выполнить четко, своевременно и с хорошим качеством. Мы сделаем упор на качество технической документации и повышение требований к техническому заданию для того, чтобы выбрать наиболее квалифицированных подрядчиков. Кроме этого мы должны быстро провести конкурсные торги в начале года. По моему убеждению, торги должны завершиться в первые три месяца года», — отметил Сергей Ерёмин.

Мэр отметил, что рабочие на проспекте Мира провели огромный объем работ, но 95% из этого горожанам не видны. Заметная всем работа — перекладка брусчатки и установка нового освещения — не завершена, что вызывает большие нарекания.

«Объем работ технических, глубоких, который проведен на Мира, колоссальный. Внешняя “косметика”, антураж и ожидания жителей, в том числе и мои ожидания, на финише — не состоялись. Та брусчатка, нарекания к ней самой и тому, как она уложена — по сути, испохабили весь центр нашего города», — отметил Сергей Ерёмин.

Глава города пообещал, что в следующем году к работе в Красноярске привлекут архитекторов — не только красноярских, но и из других городов.

«Контроль мы будем выстраивать и с точки зрения внешнего облика. Мы сейчас пригласили внешних архитекторов, чтобы они посмотрели со стороны и помогли выработать точные решения по облику нашей центральной улицы, помогли решить, как будет выглядеть город. У нас точно будут элементы подсветки, поэтому нужно понять, как это будет гармонировать с существующими инженерными системами и архитектурой в целом», — пояснил глава города.

Сейчас в городе проводится ревизия пешеходных ограждений. Сергей Ерёмин отметил, что его больше раздражает не тот факт, что оградки устанавливают не те, которые выбрали во время голосования, а то, что на одном участке установлены заборчики трех «эпох нашего государства».