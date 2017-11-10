Завершается асфальтирование дороги в ТОР «Михайловский»

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на объекте работают более 20 единиц техники, в том числе новые асфальтоукладчик, экскаватор, грейдер и самосвалы.

До заврешения укладки асфальтобетона осталось на 3−4 дня. Уже практически готов однопролетный мост длиной 18 метров через водоотводной канал на этой дороге, здесь также остается уложить асфальт. По дороге будут ездить большегрузы с продукцией свинокомплекса, поэтому при ее строительстве учтены будущие нагрузки: она состоит из нескольких слоев скального грунта в основании и двух слоев асфальтобетона сверху.