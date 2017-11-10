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06:25 (мск), источник: Вести Приморье

Завершается асфальтирование дороги в ТОР «Михайловский»

Завершается укладка асфальтобетона на строительстве дороги Хабаровск-Владивосток-Меркушевка к земельному участку компании «Мерси-Трейд». Работы идут в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский».

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на объекте работают более 20 единиц техники, в том числе новые асфальтоукладчик, экскаватор, грейдер и самосвалы.

До заврешения укладки асфальтобетона осталось на 3−4 дня. Уже практически готов однопролетный мост длиной 18 метров через водоотводной канал на этой дороге, здесь также остается уложить асфальт. По дороге будут ездить большегрузы с продукцией свинокомплекса, поэтому при ее строительстве учтены будущие нагрузки: она состоит из нескольких слоев скального грунта в основании и двух слоев асфальтобетона сверху.

После завершения укладки асфальта здесь установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Общая протяженность автодороги составит шесть с половиной километров. Срок завершения строительных работ — ноябрь 2017 года.

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