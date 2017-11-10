В Атырауской области начали строить спецЦОН

В Атырауской области стартовало строительство специализированного Центра обслуживания населения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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СпецЦОНы созданы для удобства автовладельцев — производят регистрацию автомобилей, выдают государственные номерные знаки, водительские удостоверения. Здесь также будут проводиться экзамены на знание ПДД, выдаваться различные справки, оплачиваться транспортные налоги.

Строительство столь крупного и значимого объекта находится под пристальным вниманием директора департамента ЦОН Турлана Нуржанова. В настоящее время фундамент заложен, построен каркас 1-го этажа.

По словам начальника участка Айбека Ихсанова, в середине ноября планируются работы по сооружению стен, одновременно будут проводиться работы по строительству подсобного здания. Также начальник участка поведал о начале закладки автодрома для прохождения экзамена вождения автомобиля.