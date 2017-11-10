Казахстан и Россия увеличили контрактную территорию по проекту «Курмангазы»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Казахстан и Россия подписали дополнительный протокол к соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба министества энергетики РК.

Форум состоялся 9 ноября в Челябинске.

«Дополнительный протокол предусматривает увеличение контрактной территории по проекту “Курмангазы” и предоставление оператору дополнительного периода разведки сроком на шесть лет с возможностью последующего продления на четыре года», — проинформировала пресс-служба ведомства.

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Уполномоченными организациями по проекту «Курмангазы» являются стопроцентная дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз» — ТОО «МНК «КазМунайТениз» (50%) и АО НК «Роснефть» (50%).

Курмангазы — нефтегазоконденсатное месторождение в Казахстане, находится в казахстанском секторе северо-каспийского шельфа. Ближайший населенный пункт находится в 80 километрах, это порт Баутино Мангистауской области. Площадь Курмангазы составляет 1632 квадратных километра.

Глубина толщи воды в районе месторождения — от пяти до семи метров.

Освоение этой структуры поведут на паритетных началах российская и казахстанская государственные нефтегазовые компании «Роснефть» и «КазМунайГаз». Стороны планируют инвестировать в проект 23 миллиарда долларов. Общая прибыль от его реализации ожидается на уровне 50 миллиардов долларов.

Проектом СРП предусмотрены три варианта максимального уровня добычи. По самому оптимистичному варианту добыча нефти на Курмангазы может достичь 64,5 миллиона тонн нефти в год. На этом уровне добыча может продержаться до семи лет.

По среднему варианту на месторождении может добываться по 31,6 миллиона тонн нефти в год в течение десяти лет.

Третий вариант предусматривает ежегодную добычу по 18,6 миллиона тонн с продолжительностью плато до 12 лет.

Перспективные геологические ресурсы структуры оцениваются специалистами в 6,2 миллиарда тонн. По предварительным расчетам, 3,9 миллиада тонн находится в отложениях юрского периода, 2,3 миллиарда тонн — мелового периода.