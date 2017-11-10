Казахстан и Россия увеличили контрактную территорию по проекту «Курмангазы»
Нефтегазоконденсатное месторождение Курмангазы находится в казахстанском секторе
Нефтегазоконденсатное месторождение Курмангазы находится в казахстанском секторе
АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Казахстан и Россия подписали дополнительный протокол к соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщила
Форум состоялся 9 ноября в Челябинске.
«Дополнительный протокол предусматривает увеличение контрактной территории по проекту “Курмангазы” и предоставление оператору дополнительного периода разведки сроком на шесть лет с возможностью последующего продления на четыре года», — проинформировала
Уполномоченными организациями по проекту «Курмангазы» являются стопроцентная дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз» — ТОО «МНК «КазМунайТениз» (50%) и АО НК «Роснефть» (50%).
Курмангазы — нефтегазоконденсатное месторождение в Казахстане, находится в казахстанском секторе
Глубина толщи воды в районе месторождения — от пяти до семи метров.
Освоение этой структуры поведут на паритетных началах российская и казахстанская государственные нефтегазовые компании «Роснефть» и «КазМунайГаз». Стороны планируют инвестировать в проект 23 миллиарда долларов. Общая прибыль от его реализации ожидается на уровне 50 миллиардов долларов.
Проектом СРП предусмотрены три варианта максимального уровня добычи. По самому оптимистичному варианту добыча нефти на Курмангазы может достичь 64,5 миллиона тонн нефти в год. На этом уровне добыча может продержаться до семи лет.
По среднему варианту на месторождении может добываться по 31,6 миллиона тонн нефти в год в течение десяти лет.
Третий вариант предусматривает ежегодную добычу по 18,6 миллиона тонн с продолжительностью плато до 12 лет.
Перспективные геологические ресурсы структуры оцениваются специалистами в 6,2 миллиарда тонн. По предварительным расчетам, 3,9 миллиада тонн находится в отложениях юрского периода, 2,3 миллиарда тонн — мелового периода.
Извлекаемые ресурсы нефти по структуре Курмангазы российскими специалистами оцениваются в объемах от 550 миллионов до 1800 миллионов тонн. Если предстоящие разведочные работы подтвердят прогнозы геологов, на казахстанском шельфе появится второе после Кашагана крупнейшее месторождение с извлекаемыми запасами в 1 миллиард тонн нефти.