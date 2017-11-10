Дольщики ЖК «Высота» пожаловались омбудсмену Лукину на действия мэрии Иркутска
По их мнению, горадминистрация препятствует вводу в эксплуатацию жилых домов.
По их мнению, горадминистрация препятствует вводу в эксплуатацию жилых домов.
Обращение участников долевого строительства жилого комплекса «Высота» поступило уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. В своей жалобе они указали на воспрепятствование администрацией города вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Уполномоченный рассказал заявителям, что основанием для принятия комитетом по градостроительной политике администрации Иркутска решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию послужило предостережение прокурора.
«В целях разрешения рассматриваемой проблемы застройщиком территории (ООО “Сибкомплектмонтаж”) и подрядной организацией (СК “Высота”) инициирован ряд исков в Арбитражном суде Иркутской области, которые на настоящее время находятся в производстве», — говорится в сообщении
Недавно дольщики ЖК «Высота», опасаясь, что пополнят печальный список обманутых сразу на 400 семей, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и
Кроме того, они написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на контроль ситуацию с конфликтом между ООО «Сибкомплектмонтаж» и администрацией города,
Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в
В то же время чиновники мэрии признали, что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.
«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.
Представитель прокуратуры говорил, что документация по проекту была составлена ненадлежащим образом. Однако договор был заключен добровольно, поэтому мер для его расторжения предпринято не было. В рамках проверки проблема подтвердилась. Условия аукциона действительно не включали информацию о наличии «красных линий».