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06:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дольщики ЖК «Высота» пожаловались омбудсмену Лукину на действия мэрии Иркутска

По их мнению, горадминистрация препятствует вводу в эксплуатацию жилых домов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Обращение участников долевого строительства жилого комплекса «Высота» поступило уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. В своей жалобе они указали на воспрепятствование администрацией города вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Уполномоченный рассказал заявителям, что основанием для принятия комитетом по градостроительной политике администрации Иркутска решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию послужило предостережение прокурора.

«В целях разрешения рассматриваемой проблемы застройщиком территории (ООО “Сибкомплектмонтаж”) и подрядной организацией (СК “Высота”) инициирован ряд исков в Арбитражном суде Иркутской области, которые на настоящее время находятся в производстве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Валерий Лукин разъяснил заявителям, что они могут обратиться в суд с административным исковым заявлением об обжаловании решений прокурора и администрации Иркутска об отказе в выдаче разрешения о вводе объекта в эксплуатацию. Это связано с тем, что оба этих решения напрямую затрагивают их права и законные интересы.

Недавно дольщики ЖК «Высота», опасаясь, что пополнят печальный список обманутых сразу на 400 семей, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня и губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить появление нового проблемного объекта в области. При этом, как писалось ранее, администрация Иркутска не хотела идти на компромисс с ООО «Сибкомплектмонтаж» и СК «Высота» в вопросе расселения жителей аварийных домов на улице Пискунова. Позже муниципальные власти расторгли договор с застройщиком.

Кроме того, они написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на контроль ситуацию с конфликтом между ООО «Сибкомплектмонтаж» и администрацией города, из-за которой многие семьи могут остаться без жилья. На круглом столе, организованном региональным аппаратом бизнес-омбудсмена, жители рассказали о своих проблемах и правах, которые нарушаются действиями городской мэрии, стремящейся признать сделку между дольщиками и застройщиком недействительной. Горожанам разъяснили, что если администрация будет в судебном порядке оспаривать договор купли-продажи, то они имеют право обратиться в службу Стройнадзора, которая присоединится к данному процессу и будет возражать относительно признания данной сделки ничтожной. Жители также намерены отправить письмо на имя мэра города Дмитрия Бердникова с просьбой проверить деятельность заместителя мэра — руководителя аппарата администрации Иркутска Маргариты Ли, которая, по их мнению, препятствует осуществлению прав дольщиков (именно так оценивают ее работу купившие в «Высоте» квартиры). В случае выявления нарушений нужно, по их мнению, отправить чиновницу в отставку.

Также добавим, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области обратился к полномочному представителю президента РФ Сергею Меняйло из-за проблемных моментов с ЖК «Высота» в части ввода в эксплуатацию домов. Ситуация требует повышенного внимания в связи с тем, что конфликт между мэрией Иркутска и застройщиком затрагивает интересы дольщиков.

Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в пресс-службе Минстроя Иркутской области сообщали, что застройщик имел возможность предусмотреть перенос «красных линий», но не сделал этого. Он мог предложить решения, расторгнуть договор до начала сноса и строительства. Сейчас уже перенести «красные линии» невозможно.

В то же время чиновники мэрии признали, что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.

«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.

Представитель прокуратуры говорил, что документация по проекту была составлена ненадлежащим образом. Однако договор был заключен добровольно, поэтому мер для его расторжения предпринято не было. В рамках проверки проблема подтвердилась. Условия аукциона действительно не включали информацию о наличии «красных линий».

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