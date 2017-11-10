Ещё 3 млн рублей добавили на авиаперевозки в Тофаларию

По словам министра, изначально в бюджет-2017 было внесено на авиаперевозки 54 млн рублей, но потом 3 млн перераспределили на другие нужды. Следовательно, на нынешней сессии финансирование было восстановлено в полном объёме. По данным Наталии Бояриновой, министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области уверяет, что этих средств хватит на авиаперевозки до конца года.