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07:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Минсельхоз обратил внимание на проблему с вывозом новосибирского зерна

НОВОСИБИРСК, 10 ноября, ФедералПресс. Вопросы транспортировки и реализации урожая зерновых из Новосибирской области будут рассмотрены на специальном заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ. Об этом на пленарном заседании II Новосибирского агропродовольственного форума сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Министр сообщил, что по договоренности, достигнутой в Москве врио губернатора Андреем Травниковым, на следующей неделе в правительстве региона состоится заседание оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова. Его тема — ситуация на зерновом рынке в Новосибирской области.

Участие в совещании примут представители элеваторов, Западно-Сибирской железной дороги, руководители сельхозпредприятий, которые проанализируют «задачи по разрешению ситуации, связанной с большим количеством зерна».

Министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин на пленарном заседании II Новосибирского агропродовольственного форума «Горизонт 2025. Вектор развития российского АПК» отметил: «Аграрии Новосибирской области доказали, что они могут работать с землей, получая достойный урожай. Это заслуга крестьян. Но в один день всего не продать, это связано с особенностями логистики из нашего региона».

Активизация работы ведется по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова. Глава региона дал поручение региональному минсельхозу в ежедневном режиме отслеживать ситуацию.

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