Минсельхоз обратил внимание на проблему с вывозом новосибирского зерна

Министр сообщил, что по договоренности, достигнутой в Москве врио губернатора Андреем Травниковым, на следующей неделе в правительстве региона состоится заседание оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова. Его тема — ситуация на зерновом рынке в Новосибирской области.

Министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин на пленарном заседании II Новосибирского агропродовольственного форума «Горизонт 2025. Вектор развития российского АПК» отметил: «Аграрии Новосибирской области доказали, что они могут работать с землей, получая достойный урожай. Это заслуга крестьян. Но в один день всего не продать, это связано с особенностями логистики из нашего региона».