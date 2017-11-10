В Новосибирской области третий месяц подряд фиксируют дефляцию
За месяц цены на потребительском рынке снизились на 0,2%, общий уровень инфляции с начала года составил 1,1%, рассказали в Новосибирскстате.
За месяц цены на потребительском рынке снизились на 0,2%, общий уровень инфляции с начала года составил 1,1%, рассказали в Новосибирскстате.
В Новосибирской области третий месяц подряд фиксируют дефляцию, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
В октябре цены на потребительском рынке снизились на 0,2%, на непродовольственные товары — на 0,3% и услуги — на 0,2%. На продовольственные товары цены выросли на 0,1%.
Из продуктов сильнее всего подорожали огурцы (на 48,8%), помидоры (на 33,1%), апельсины (на 10,9%). Понижение отмечено на морковь (на 10,3%), белокочанную капусту (на 9,8%), яблоки (на 7,5%). Среди непродовольственных товаров произошло понижение цен на валидол (на 11%). Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда подешевел на 13,9%, полет в салоне экономического класса самолета — на 7,3%.
«За период с начала 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) сводный индекс потребительских цен составил 101,1%. Выросли цены на непродовольственные товары на 0,9% и услуги на 4,1%. На продовольственные товары цены снизились на 0,4%», — рассказали статистики.