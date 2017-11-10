В Новосибирской области третий месяц подряд фиксируют дефляцию, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В октябре цены на потребительском рынке снизились на 0,2%, на непродовольственные товары — на 0,3% и услуги — на 0,2%. На продовольственные товары цены выросли на 0,1%.

Из продуктов сильнее всего подорожали огурцы (на 48,8%), помидоры (на 33,1%), апельсины (на 10,9%). Понижение отмечено на морковь (на 10,3%), белокочанную капусту (на 9,8%), яблоки (на 7,5%). Среди непродовольственных товаров произошло понижение цен на валидол (на 11%). Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда подешевел на 13,9%, полет в салоне экономического класса самолета — на 7,3%.