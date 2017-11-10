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08:00 (мск), источник: СуперОмск

Главгосэкспертиза одобрила модернизацию омской ТЭЦ-3

Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы РФ, специалисты ведомства согласовали проект реконструкции оборудования Омской ТЭЦ-3.

Изучив представленные материалы, эксперты Омского филиала пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Отмечается, что дополнительные мощности откроют возможности для запуска целого ряда других энергоемких инвестиционных проектов и гарантируют бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и жилых домов.

Проект предусматривает замену морально и физически устаревшего оборудования станции № 10 второй очереди главного корпуса Омской ТЭЦ-3. Основные решения включают установку турбоагрегата, состоящего из паровой турбины Т-120/130−12,8, электрического генератора переменного тока ТЗФП-130−2У3 и блочного трансформатора 110/10 кВ, а также интеграцию оборудования в тепловую схему и электрические системы теплоэлектроцентрали. Кроме того, будут заменены вспомогательное оборудование и трубопровода, установлен новый мостовой кран грузоподъемностью 100 тонн, а также проведены другие работы.

В итоге электрическая мощность ТЭЦ-3 достигнет 450 МВт, а тепловая — 1341 Гкал в час.

Станция была введена в эксплуатацию более 60 лет назад и до 1990 года работала на угле. Теперь в качестве основного топлива для нее используется природный газ, а резервного — мазут. Теплоэлектроцентраль снабжает энергией крупные промышленные предприятия нефтехимического комплекса, а также жилищно-коммунальный сектор Советского и частично Центрального административных округов.

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