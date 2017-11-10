Главгосэкспертиза одобрила модернизацию омской ТЭЦ-3

Изучив представленные материалы, эксперты Омского филиала пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Отмечается, что дополнительные мощности откроют возможности для запуска целого ряда других энергоемких инвестиционных проектов и гарантируют бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и жилых домов.

Проект предусматривает замену морально и физически устаревшего оборудования станции № 10 второй очереди главного корпуса Омской ТЭЦ-3. Основные решения включают установку турбоагрегата, состоящего из паровой турбины Т-120/130−12,8, электрического генератора переменного тока ТЗФП-130−2У3 и блочного трансформатора 110/10 кВ, а также интеграцию оборудования в тепловую схему и электрические системы теплоэлектроцентрали. Кроме того, будут заменены вспомогательное оборудование и трубопровода, установлен новый мостовой кран грузоподъемностью 100 тонн, а также проведены другие работы.

В итоге электрическая мощность ТЭЦ-3 достигнет 450 МВт, а тепловая — 1341 Гкал в час.