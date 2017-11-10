Новую станцию метро «представят» жителям Казани 1 декабря

Участникам представят проект межевания и планировки территории объекта «Продление первой линии метрополитена Казани от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление исполкома.

Общая площадь территории, которая будет занята новыми объектами, составляет 27,86 га. Для строительства станции «Дубравная» с пристанционными сооружениями отведён участок площадью 28 455,59 кв. м. Его кадастровая стоимость — 136 457 575,54 рубля.

В рамках проекта планируется также провести реконструкцию улично-дорожной сети на участке протяжённостью 600 метров и построить перехватывающие автостоянки вместимостью 98 автомобилей. Кроме того, планируется озеленить и благоустроить территории общего пользования площадью 1,7 га.

Предполагаемая загрузка станции метро на первом этапе эксплуатации, по данным проектировщиков, составит 309,6 тыс. человек в сутки, а в перспективе этот показатель должен вырасти до 430,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя казанским СМИ в августе 2017 года сроки финиша, Марат Рахимов, глава АО «Казметрострой», являющегося генподрядчиком строительства, назвал конец 2017 года. Он уточнил, что станция примет первых пассажиров в конце года при бесперебойном финансировании.

Напомним, контракт с АО был заключён в 2012 году по итогам конкурса. Его стоимость составила почти 5,263 млрд рублей. В 2017 году было сделано несколько попыток обанкротить генподрядчика, но все они закончились неудачно для истца и удачно для ответчика.