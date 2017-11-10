Забота о предпринимателях в Иркутске: городские власти дезавуировали снос НТО

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска направила официальный ответ (имеется в распоряжении редакции) по итогам рассмотрения требований участников митинга предпринимателей, который прошел 12 октября. Тогда бизнесмены столицы Приангарья, а также Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова вышли на улицы, чтобы заявить об административном давлении властей и обратить внимание на проблемы субъектов малого и среднего бизнеса. Они потребовали прекратить снос нестационарных торговых объектов, расторжение договоров аренды с предпринимателями, разработать адекватную программу развития «магазинов шаговой доступности» и другое. В своем ответе мэрия города указала на обратное, что снос павильонов и расторжение договоров происходит только там, которые торгуют алкоголем, самовольно захватили территорию, имеются решения суда о сносе либо по требованию нормативно-технологической документации. При этом администрация подчеркивает, что снижение административных барьеров является одной из задач властей города в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Подробнее об этом — в материале ИА IrkutskMedia.

Стоит заметить, что владельцы павильонов в текущем году стали участниками массовой волны разрывов договоров и сносов своих НТО в Иркутске. Воззвания к органам власти не давали результата, и под бульдозеры попадали не только объекты розничной торговли продуктами, но и киоски с газетами, хлебные ларьки и павильоны «Спортлото». При этом чиновники давали понять, что наличие документов на руках не является правоустанавливающим фактом на ведения предпринимательской деятельности.

В своем ответе на имя организаторов октябрьского митинга предпринимателей администрация заявила, что демонтаж и расторжение договоров аренды земельных участков, на которых расположены НТО производится только при нарушении законодательства об обороте спиртосодержащей продукции, незаконного возведения путем самозахвата территории, наличии судебного решения о сносе НТО, наличие требований нормативно-технологической документации в сфере энергетики, ЖКЖ и прочее. Но в следующем пункте отмечается, что включение торговых объектов в схему размещения НТО проводится представителями органов власти совместно с жителями, и исходя из потребности последних. Однако, когда жители домов на остановке Школьная собрали более сотни подписей за сохранение киосков с газетами, власти развели руками. Сейчас в том месте остался пустырь без благоустройства, а горожане остались без прессы.

Еще одним противоречивым моментом в ответе городских властей является концепция развития торговли в городе Иркутске до 2027 года.

«Целью концепции является создание в областном центре для формирования комфортной городской среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности, в том числе развитие “магазинов шаговой доступности” (НТО)», — говорится в письме.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления властей, снос павильонов в городе продолжается. С начала года было демонтировано 58 торговых объектов. В прошлом месяце такие работы велись на улице Сибирских партизан, поэтому вероятно, что у местных жителей не будет возможности приобретать продукты в торговых объектах шаговой доступности. Кроме того, в начале ноября Арбитражный суд Иркутской области обязал ООО «Спортлото «Фарт» освободить нестационарный торговый объект, а также выплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Это не первый случай закрытия торговых объектов на площади. Ранее был закрыт основной рынок, который много лет обслуживал жителей микрорайона.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что митинг предпринимателей против произвола властей прошел 12 октября, в Иркутске. Бизнесмены приехали из Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Протестующие вышли с плакатами «Хватит “кошмарить” малый бизнес», «Бердников, прекрати сносить павильоны!», «Козюра, дави теневой бизнес, а не легальный» и другие. Митингующие выступали против сноса торговых павильонов, антиалкогольного законопроекта Алексея Козюры и требовали снизить налог на недвижимость с 1,5−2% до 0,2−0,3%. В конце митинга протестующие приняли резолюцию.