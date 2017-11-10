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07:59 (мск), источник: Apiural.ru

На Урале начал работу селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель»

Предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель» открылся в Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Созданное при поддержке губернатора Евгения Куйвашева предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок.

«Для Свердловской области — это прорывной проект, являющийся одним из ключевых звеньев в обеспечении наших фермеров и крупных товаропроизводителей семенным материалом отечественной селекции. Здесь мы, прежде всего, решаем вопросы импортозамещения. Санкционная политика позволила нам в сельскохозяйственной отрасли серьезно шагнуть вперед в плане обеспечения жителей продуктами собственного производства», — сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Уральский картофель» стал одним из примеров практической реализации крупного инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса. «В центр уже вложено более 100 миллионов рублей, из них 23 миллиона — это средства господдержки», — сообщил первый вице-губернатор, уточнив, что в будущем регион также будет рассчитывать на поддержку федеральными ведомствами региональных инициатив.

Компания будет вести семеноводство 15−20 сортов картофеля, из которых не менее 60% — сорта собственной селекции и селекции Уральского научно-исследовательского института, еще 40% — сорта российской и зарубежной селекции. При выходе на полную мощность предприятие будет производить десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности уральского округа и других регионов России. В настоящий момент 95% картофеля в России имеет иностранные корни.

По оснащению лабораторным оборудованием «Уральский картофель» сегодня является один из самых современных селекционных центров.

Здесь уже готовы к работе две высокотехнологичные лаборатории, шесть теплиц, а в будущем году будет запущено в эксплуатацию хранилище. Качество оборудования после осмотра предприятия подтвердил и Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ. «Из всех лабораторий, которые я видел в России, пока вы лучшие», — сказал он, отметив что центр по уровню развитости можно назвать объектом федерального значения, от которого будут получать семенной картофель не только уральские производители, но и фермеры всей страны.

Напомним, в сентябре в Уральский научно-исследовательский институт, который является одним из учредителей «Уральского картофеля», из Московского института картофелеводства им. Лорха завезли микрорастения, которые в будущем станут элитными семенами. К апрелю 2018 года из них планируется получить 50 тысяч микрорастений для дальнейшей высадки в тепличном комплексе.

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