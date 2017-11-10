На Урале начал работу селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель»
Предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок.
Предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Созданное при поддержке губернатора Евгения Куйвашева предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от европейских поставок.
«Для Свердловской области — это прорывной проект, являющийся одним из ключевых звеньев в обеспечении наших фермеров и крупных товаропроизводителей семенным материалом отечественной селекции. Здесь мы, прежде всего, решаем вопросы импортозамещения. Санкционная политика позволила нам в сельскохозяйственной отрасли серьезно шагнуть вперед в плане обеспечения жителей продуктами собственного производства», — сказал первый
«Уральский картофель» стал одним из примеров практической реализации крупного инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса. «В центр уже вложено более 100 миллионов рублей, из них 23 миллиона — это средства господдержки», — сообщил первый
Компания будет вести семеноводство 15−20 сортов картофеля, из которых не менее 60% — сорта собственной селекции и селекции Уральского
Здесь уже готовы к работе две высокотехнологичные лаборатории, шесть теплиц, а в будущем году будет запущено в эксплуатацию хранилище. Качество оборудования после осмотра предприятия подтвердил и Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ. «Из всех лабораторий, которые я видел в России, пока вы лучшие», — сказал он, отметив что центр по уровню развитости можно назвать объектом федерального значения, от которого будут получать семенной картофель не только уральские производители, но и фермеры всей страны.
Напомним, в сентябре в Уральский