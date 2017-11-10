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07:35 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский «Бездомный полк» дошел до Кремля

Обманутые дольщики Красноярского края в Москве встретились с представителями администрации президента.

Источник: РИА "Новости"

Обманутые дольщики Красноярского края в Москве встретились с представителями администрации президента. Об этом Newslab.ru рассказала одна из участниц этого визита — дольщица дома по ул. Грунтовая, 28а Наталья Хайдарова.

Неделю назад около 30 обманутых дольщиков из Красноярска, Железногорска и Сосновоборска на поезде отправились в Москву. Их целью было привлечь внимание федеральных властей к проблеме пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

На всем пути следования поезда красноярские дольщики встречались со своими коллегами по несчастью из других городов и собирали их обращения к властям, чтобы передать по назначению.

В столице же дольщики, называющие себя «Бездомным полком», встретились с администрацией президента России, депутатами Государственной Думы, представителями Минстроя РФ и Генеральной прокуратуры.

«Мы просили помочь нам решить вопрос с достройкой наших домов, — рассказывает Наталья Хайдарова, — поддержать региональные власти и найти деньги на это. И везде нам обещали помочь».

Помимо этого красноярский «Бездомный полк» принял участие в праздничном шествии, приуроченном к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С транспарантами, взывающими о помощи, они прошли от Пушкинской площади до площади Революции.

«Всего в колонне было около 300 дольщиков из разных городов России, — рассказывает Хайдарова, — но возможно и больше, ведь многих пугали, что если они пойдут с символикой дольщиков, то их будет забирать полиция. Но ничего такого не было».

Сейчас дольщики уже вернулись в Красноярск и ждут реакции властей.

«Если ее не будет — мы готовы снова ехать в Москву», — говорит Хайдарова.

Напомним, что в Красноярском крае насчитывается свыше 1200 обманутых дольщиков. Они уже не раз проводили различные акции протеста, но их проблема до сих пор не решена.

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