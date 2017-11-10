На маршрутах № 35 и № 35А начал работу муниципальный перевозчик

Данные маршруты связывают ул. Каскадную, ул. Туполева, Уют, Сельмаш и пр. Ленина.

На маршруте № 35 работает 4 машины, на маршруте № 35А — 2 машины, графики односменные. Для обслуживания используются в том числе и автобусы самых последних поставок.

Напомним, в сентябре на данных направлениях было 6−7 и 3 машины соответственно. В тоже время теперь пассажиры данных маршрутов могут пользоваться проездными, которые действуют в муниципальном транспорте. Обычный проездной стоит 1441 рубль, а скидочный для студентов — 1030 рублей.

Напомним, предыдущий оператор, ОАО ТК «Ростов-Авто» отказалось от обслуживания автобусных маршрутов № 35 «Темерник — Центральный рынок» и № 35А «ЖК Платовский — Центральный рынок» из-за нерентабельности. Поводом к такому шагу стала ситуация с отменой единственного маршрутного такси перевозчика — № 59-МТ «Филиал часового завода — микрорайон Левенцовский».