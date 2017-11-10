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08:23 (мск), источник: Apiural.ru

На Свердловской детской железной дороге открылось локомотивное депо

Это завершающий этап реконструкции ДЖД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На Свердловской детской железной дороге открылось локомотивное депо. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Открытие локомотивного депо — завершающий этап реконструкции ДЖД, которая велась совместными усилиями правительства Свердловской области и ОАО «Российские железные дороги». За счет бюджета Свердловской области было возведено четырехэтажное здание вокзального комплекса с учебными классами, а за счет РЖД было модернизировано путевое хозяйство, построено и оснащено локомотивное депо.

ДЖД позволяет совмещать теоретическую и производственную подготовку будущих специалистов и является важнейшим звеном проекта «Уральская инженерная школа», реализуемого по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«Это лучшая форма профориентационной работы для подрастающего поколения. Это возможность попробовать на практике достойные рабочие и инженерные специальности: здесь ребята могут освоить более 20 железнодорожных профессий. Все объекты во время реконструкции видоизменены с учетом современных требований и возрастных особенностей школьников. Кроме того, эту площадку мы рассматриваем как одну из площадок детского технопарка «Кванториум», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Начальник СвЖД Алексей Миронов отметил, что малая магистраль знакомит школьников с техническими специальностям, прививает навыки работы с машинами и механизмами, развивает у детей интерес к инженерному делу. На первом этаже здания депо будет расположен кружок «Технология реставрации и ухода за музейной техникой», на втором — учебные кабинеты по железнодорожным специальностям, оборудованные тренажерными комплексами и инновационными наглядными пособиями. Здесь воспитанники ДЖД смогут не только изучать устройство подвижного состава, но и участвовать в обслуживании и реставрации раритетной техники.

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