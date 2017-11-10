ЕКАТЕРИНБУРГ. На Свердловской детской железной дороге открылось локомотивное депо. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Открытие локомотивного депо — завершающий этап реконструкции ДЖД, которая велась совместными усилиями правительства Свердловской области и ОАО «Российские железные дороги». За счет бюджета Свердловской области было возведено четырехэтажное здание вокзального комплекса с учебными классами, а за счет РЖД было модернизировано путевое хозяйство, построено и оснащено локомотивное депо.

ДЖД позволяет совмещать теоретическую и производственную подготовку будущих специалистов и является важнейшим звеном проекта «Уральская инженерная школа», реализуемого по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«Это лучшая форма профориентационной работы для подрастающего поколения. Это возможность попробовать на практике достойные рабочие и инженерные специальности: здесь ребята могут освоить более 20 железнодорожных профессий. Все объекты во время реконструкции видоизменены с учетом современных требований и возрастных особенностей школьников. Кроме того, эту площадку мы рассматриваем как одну из площадок детского технопарка «Кванториум», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.