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08:22 (мск), источник: Nakanune.ru

В случае если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

В случае если Екатеринбург выиграет конкурс на право проведения ЭКСПО-2025, столицу Среднего Урала ждет вторая ветка метро.

Ее появление будет обязательным для обеспечения доступности ЭКСПО-парка. Об этом в эфире передачи «Стенд» на «4 канале» заявил заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь о метро зашла, когда чиновник отвечал на вопрос ведущего относительно заинтересованности горожан в проведении выставки в Екатеринбурге.

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«Здесь стоит вопрос наследия: а что я получу? Вспомним, что был определенный скепсис по отношению к проведению чемпионата мира по футболу, но что мы видим на сегодняшний момент? 169 экологичных, комфортных автобусов, которые ездят на газово-моторном топливе. Улица Ленина отремонтирована до Татищева. И если будет ЭКСПО, дойдет до Верх-Исетского пруда, что действительно преобразует облик и транспортную инфраструктуру города. Спортивные кластеры, которые появились и будут развиваться. Это и реконструкция зоны ЦПКиО, где по окончании чемпионата останется площадка для проведения общегородских мероприятий. Что же касается влияния ЭКСПО — это появление нового Верх-Исетского микрорайона, который будет построен по всем современным нормам и правилам. Больница № 2 в этом районе, которая будет обслуживать жителей района. Метро, которое будет обязательным, чтобы организовывать транспортное обеспечение ЭКСПО-городка», — ответил Сергей Тушин.

Напомним, заявка Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована 14 июня на сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. В сентябре Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.

Конкурентами уральской столицы в борьбе за право проведения выставки являются: Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Накануне в свободном доступе появилась заявочная книга Екатеринбурга. Накануне.RU подробно разбирало, что ждет Екатеринбург.

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