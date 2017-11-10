В случае если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро
В случае если Екатеринбург выиграет конкурс на право проведения ЭКСПО-2025, столицу Среднего Урала ждет вторая ветка метро.
В случае если Екатеринбург выиграет конкурс на право проведения ЭКСПО-2025, столицу Среднего Урала ждет вторая ветка метро.
Ее появление будет обязательным для обеспечения доступности
Речь о метро зашла, когда чиновник отвечал на вопрос ведущего относительно заинтересованности горожан в проведении выставки в Екатеринбурге.
«Здесь стоит вопрос наследия: а что я получу? Вспомним, что был определенный скепсис по отношению к проведению чемпионата мира по футболу, но что мы видим на сегодняшний момент? 169 экологичных, комфортных автобусов, которые ездят на
Напомним, заявка Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована 14 июня на сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. В сентябре Евгений Куйвашев в Париже передал в Международное бюро выставок заявочное досье Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.
Конкурентами уральской столицы в борьбе за право проведения выставки являются: Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Накануне в свободном доступе появилась заявочная книга Екатеринбурга. Накануне.RU подробно разбирало, что ждет Екатеринбург.