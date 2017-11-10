В случае если Екатеринбург выиграет ЭКСПО-2025, в столице Среднего Урала появится вторая ветка метро

«Здесь стоит вопрос наследия: а что я получу? Вспомним, что был определенный скепсис по отношению к проведению чемпионата мира по футболу, но что мы видим на сегодняшний момент? 169 экологичных, комфортных автобусов, которые ездят на газово-моторном топливе. Улица Ленина отремонтирована до Татищева. И если будет ЭКСПО, дойдет до Верх-Исетского пруда, что действительно преобразует облик и транспортную инфраструктуру города. Спортивные кластеры, которые появились и будут развиваться. Это и реконструкция зоны ЦПКиО, где по окончании чемпионата останется площадка для проведения общегородских мероприятий. Что же касается влияния ЭКСПО — это появление нового Верх-Исетского микрорайона, который будет построен по всем современным нормам и правилам. Больница № 2 в этом районе, которая будет обслуживать жителей района. Метро, которое будет обязательным, чтобы организовывать транспортное обеспечение ЭКСПО-городка», — ответил Сергей Тушин.