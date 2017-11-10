Защита окружающей среды обойдется Красноярскому краю в 864 млн рублей

В 2018 году расходы на защиту природы увеличат по сравнению с текущем годом на 85,7 млн рублей. Основной прирост произойдет за счет средств федерального бюджета. Федерация выделила на следующий год около 70 млн рублей на капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Объем финансирования госпрограммы за счет средств краевого бюджета сопоставим с уровнем 2017 года.

Программу по развитию лесного хозяйства Красноярского края обеспечат на 1 млрд 564 млн рублей, из которых чуть больше миллиарда — федеральные средства и 538 млн рублей — краевые.

Как отметил Владимр Бахарь, в бюджете на лесное хозяйство региона наблюдается некоторое снижение к уровню текущего года. «Это связано с тем, что в 2017 году из федерального бюджета было выделено более полумиллиарда рублей на борьбу с шелкопрядом. На следующий год этих средств нет, поэтому в целом по госпрограмме идет уменьшение общих лимитов. Можно наблюдать некоторое снижение и по краевому бюджету — около 300 миллионов рублей», — пояснил он.

Вместе с тем, по словам и.о. министра финансов, если вычесть средства на ликвидацию очагов вредителей леса, то при сравнении объемов финансирования, денег из федерального бюджета прибавилось. Так, увеличение произошло на 90 млн рублей относительно текущего года. Это позволит реализовать дополнительные мероприятия, в том числе по разработке лесного плана и лесохозяйственных регламентов.

Председатель комитета Александр Симановский в ходе обсуждения предложил все же добавить средств на борьбу с шелкопрядом.

«Есть пожелание министерству лесного хозяйства: на борьбу с шелкопрядом в 2018 году нужно дополнительно 350 млн рублей. Это федеральные полномочия. Предложение комитета мы запишем в постановление: рекомендовать министерству работать с правительством для того, чтобы эти деньги нашли. Точно так же в постановлении мы порекомендуем предусмотреть дополнительные деньги — 300 миллионов рублей — на тушение лесных пожаров», — отметил он.

Также депутаты предложили выделить средства на создание системы видеомониторинга для борьбы с лесными пожарами. Еще 20,5 млн рублей — на покупку парашютных систем и десантного снаряжения для лесопожарного центра.

Депутат Павел Семизоров предложил возобновить практику советских времен и оказывать существенную поддержку лесничествам. И.о министра лесного хозяйства Владимир Векшин поддержал инициативу и отметил, что численность лесничеств в крае сократилась в 5,3 раза. По расчетам нужно 650 инспекторов, а их всего 100. При этом в советское время таких инспекторов было 1 200, и они вели профилактическую работу с населением. Павел Семизоров попросил отразить в решении комитета и его предложение.