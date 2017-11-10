В Уфе предприятие задолжало работникам 8 млн рублей зарплаты
После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
После вмешательства прокуратуры долг был погашен.
В Уфе по требованию прокуратуры ООО «Домостроительный комбинат
Установлено, что предприятие задолжало 317 сотрудникам за июль 2017 года. Прокурор обратился в суд и потребовал от работодателя погасить долг. Кроме того, прокуратура потребовала заплатить компенсацию за нарушение сроков выплат.
На руководителя комбината возбуждено дело об административном правонарушении за «невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы», наложен штраф.
После вмешательства прокуратуры долг был погашен.