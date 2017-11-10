Мост через Днестр планируют открыть 20 ноября, он проходит последнюю техническую проверку

Такие сроки оговорены в протоколе, который подписали на прошлой неделе вице-премьер по реинтеграции Георге Балан и политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев.



Мост был взорван во время военных действий на Днестре. В начале 2000-х его восстановили, однако в эксплуатацию так и не запустили.