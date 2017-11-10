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08:55 (мск), источник: Publika.md

Мост через Днестр планируют открыть 20 ноября, он проходит последнюю техническую проверку

Мост через Днестр между сёлами Гура Быкулуй и Бычок пройдет последнюю техническую проверку. Открыть его планируют 20 ноября.

Источник: Publika.md

Такие сроки оговорены в протоколе, который подписали на прошлой неделе вице-премьер по реинтеграции Георге Балан и политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев.

Мост был взорван во время военных действий на Днестре. В начале 2000-х его восстановили, однако в эксплуатацию так и не запустили.

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