Мост через Днестр планируют открыть 20 ноября, он проходит последнюю техническую проверку
Мост через Днестр между сёлами Гура Быкулуй и Бычок пройдет последнюю техническую проверку. Открыть его планируют 20 ноября.
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Мост через Днестр между сёлами Гура Быкулуй и Бычок пройдет последнюю техническую проверку. Открыть его планируют 20 ноября.
Такие сроки оговорены в протоколе, который подписали на прошлой неделе
Мост был взорван во время военных действий на Днестре. В начале 2000-х его восстановили, однако в эксплуатацию так и не запустили.