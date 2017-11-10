Кроме того, парламентарии призывают усилить контроль за сервисными компаниями, многие из которых, по их мнению, не обладают нужной квалификацией. Эти инициативы являются реакцией на взрывы бытового газа в жилых домах.

Взрывы бытового газа регулярно происходят в многоквартирных жилых домах, унося человеческие жизни. За последние годы подобные случаи происходили в Ярославле, Рязани, Иваново, Хасавюрте. 10 ноября по этой причине обрушилась часть дома в Ижевске.

В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования, которые, как полагают депутаты, помогут навести порядок, в том числе в системе поверок работы как общедомовых систем, так и приборов непосредственно в самих квартирах.

Соответствующий законопроект с поправками в Жилищный кодекс есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Взрывы, как правило, происходят не на газопроводе, а в квартирах, на конкретной плите, говорит автор инициативы депутат Государственной думы Илья Осипов.

При этом у части собственников просто нет договоров на обслуживание их персонального газового оборудования с поставщиками услуг, что делает невозможной его поверку.

Законопроект предполагает объединить внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в один комплекс и наделить управляющие организации правом от имени собственников заключать договор на его обслуживание.

Это «обеспечит возможность оказания услуги надлежащего качества максимальному числу граждан и позволит минимизировать риски негативных последствий, возникающих в настоящее время в связи с не проведением технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования по причине отсутствия (отказа в заключении) договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования со стороны граждан», говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, предлагается не лишать граждан права самостоятельно заключать договоры на обслуживание с поставщиками услуг, но в случае отказа или уклонения такие функции возлагаются на товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, управляющую организацию или лицо, уполномоченное решением общего собрания таких собственников.

Осипов считает, что проблема на сегодняшний день в том, что газовый комплекс не является единым. По его словам, сейчас ответственность за обслуживание внутридомового газового оборудования лежит на управляющих компаний, а внутриквартирного, будь это плита или колонка, — на собственниках квартир.

«Это должен быть единый комплекс, и когда приходит мастер, он должен обслуживать как внутридомовое, так и внутриквартирное оборудование», — утверждает депутат.

Собственники в каждом многоквартирном доме сами могут и не заключать договоры с поставщиком на обслуживание газового оборудования и при этом не знать сроки его эксплуатации, У каждой плиты, газовой колонки есть определенный ресурс, по выработке которого необходима замена.

Изменения предполагают упорядоченную проверку приборов. Понятно, что такая услуга может быть платной, но, говорит Осипов, нужно подумать, чтобы она значительно не отразилась на квартплате.

Здесь речь идет о безопасности, причем не только отдельной квартиры, но и соседей, чья жизнь подвергается угрозе, если кто-то не принимает меры по обслуживанию своего газового оборудования. Если человек не заботится о состоянии сантехники, он в худшем случае может затопить соседей, в данном же случае есть угроза жизни.

«Если речь идет о газовом оборудовании и недобросовестный собственник ничего не делает, кто-то должен взять на себя ответственность до того, как случился несчастный случай. Я считаю, что это вполне посильно для управляющих компаний — от имени собственников заключать договоры на обслуживание газового оборудования», — уточнил Осипов.

«Каждый раз мы возвращаемся к теме не по хорошему поводу. Взрывается дом, возвращаемся к теме про газ. Поговорили, затихло. Следующий взрыв — нужно что-то делать», — подчеркивает Осипов.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, комментируя события в Ижевске на своей странице в фейсбуке, отметил, что в прошлом году по поручению ведомства регионы провели сплошную проверку соблюдения требований газовой безопасности, был ужесточен контроль за управляющими компаниями и ТСЖ в части соблюдения этих требований.

Кроме того, по словам замминистра, введено требование об обслуживании газового оборудования исключительно компетентными компаниями. Но в нижней палате парламента говорят о том, что необходимо усилить требования к организациям, которые занимаются обслуживанием газового оборудования.

По словам депутата Госдумы Александра Сидякина,

сейчас 70% рынка занимают газораспределительные компании, а 30% — это частники, зачастую не имеющие должной квалификации.

«Нужно уделить этому пристальное внимание», — полагает он.

Пока поправки Осипова обсуждаются на экспертном уровне, но он надеется, что они будут внесены на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию. Но будут ли они приняты — сказать сложно. Часть предыдущих инициатив так и остались на бумаге.