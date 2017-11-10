Бюджет Иркутской области приняли в первом чтении с дефицитом 5,4%
Поправки в рамках второго чтения принимаются до 24 ноября.
Поправки в рамках второго чтения принимаются до 24 ноября.
Депутаты Законодательного собрания Приангарья приняли областной бюджет в первом чтении на 55-й сессии сегодня, 10 ноября. Дефицит региональной казны составит 5,4% (6,8 млрд рублей). Таблицу корректировок в рамках второго чтения принимают до 24 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Объем недополученных доходов бюджета Иркутской области в 2018 году составит порядка 3,6 млрд рублей в связи с изменениями федерального законодательства. Об этом сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова на заседании комитета по
Кроме того, часть средств бюжет недополучит в соответствии с решением депутатов Заксобрания по закреплению льготы по налогу на имущество для спортивных объектов. Министр рассказала и о других урезаниях, постигших областную казну.
«Нецелевая финансовая помощь на следующий год и плановый период до 2020 года также снижается. Если в 2017 году ее объем составляет 8,1 млрд рублей, то на следующий год эта сумма уменьшится до 5,8 млрд рублей. В 2019 году “нецелевка” установится в размере 3,7 млрд рублей, а в 2020 году снизится до 2,5 млрд рублей. Это связано с изменением индекса налогового потенциала региона, в связи с ростом собственных доходов области», — рассказала Наталия Бояринова.
При разработке проекта главного финансового документа был сохранен
«Две из них для нас новые. Это госпрограммы по формированию комфортной городской среды и управлению земельным вопросам и имущественным комплексом», — отметила министр финансов.
Большую часть времени заняло рассмотрение нюансов индексации зарплаты бюджетников на 4%. Эта мера распространяется на тех работников, должности которых не определены «майскими» указами президента и зарплата которых не индексировалась с 2013 года.
«Также предусмотрены средства для доведения заработной платы до 100% величины прожиточного минимума с 2018 года. По южным территориям сумма составит 10,5 тысячи рублей, а по северным — 13,6 тысячи рублей», — сообщила Наталия Бояринова.
«Заложены расходы на достройку школ в 7-м микрорайоне Ангарска, поселках Баяндай, Горячий ключ (Иркутский район), Целинный (Нукутский район), Мамакан (Бодайбинский район), Онгурён (Ольхонский район), Баклаши (Шелеховский район), Куйтун,
С учетом всего этого проектом закона предлагается утвердить доходы 2018 года в объеме 126,8 млрд рублей, 2019 года — 126,3 млрд рублей, 2020 года — 129,3 млрд рублей. Планируемый объем расходов в 2018 году — 133,6 млрд рублей, в 2019-м — 133,2 млрд рублей, в 2020-м — 135,7 млрд рублей.
Напомним, правительство Иркутской области скорректировало бюджет на 2018 год перед сессией ЗС на заседании кабмина 20 октября. В итоге выполнения всех правил и соблюдения баланса интересов доходы запланированы в размере 126,8 млрд рублей, расходы — в 133,6 млрд рублей, дефицит может составить 6,8 млрд рублей.