В Омске семь семей получат новое жильё

Социальное жильё предоставят бюджетникам. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Омска.

Жильё работникам выделят на время, пока они будут работать в муниципальных организациях. Об этом сообщили в департаменте жилищной политики омской мэрии.

«Для работников учреждений образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы решение жилищного вопроса остается наиболее актуальным. Кроме того, предоставление социального жилья способствует решению кадрового вопроса — позволяет закрепить профессиональных специалистов в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, в муниципальных предприятиях, предоставляющих услуги жителям города, — отметила заместитель директора департамента жилищной политики Елена Гончарова.