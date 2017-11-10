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08:55 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске семь семей получат новое жильё

Жилищные условия улучшат работникам пассажирского транспорта и городских школ.

Социальное жильё предоставят бюджетникам. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Омска.

Жильё работникам выделят на время, пока они будут работать в муниципальных организациях. Об этом сообщили в департаменте жилищной политики омской мэрии.

«Для работников учреждений образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы решение жилищного вопроса остается наиболее актуальным. Кроме того, предоставление социального жилья способствует решению кадрового вопроса — позволяет закрепить профессиональных специалистов в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, в муниципальных предприятиях, предоставляющих услуги жителям города, — отметила заместитель директора департамента жилищной политики Елена Гончарова.

Напомним, с начала года было распределено 37 жилых помещений.

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