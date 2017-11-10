На ремонт тротуаров и проездов в Омске выделят еще 100 миллионов

Мэрия Омска намерена продолжить в следующем году реализацию масштабной программы по асфальтированию тротуаров и проездов. На эти цели, как и в 2017 году, будет выделено 100 миллионов рублей.

Напомним, в рамках федерально программы по формированию комфортной городской среды городам, в том числе и Омску, выделаются различные крупные ассигнования.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Средства направляются на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств. В дополнение к ним мы за счет внутренних резервов выделяем серьезные средства на асфальтирование тротуаров и проездов. Акцент делаем на выполнение обращений граждан, которые поступают в окружные администрации.