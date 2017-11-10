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09:05 (мск), источник: Om1.ru

На ремонт тротуаров и проездов в Омске выделят еще 100 миллионов

Пешеходные дорожки и проезды будут ремонтировать и в следующем году.

Мэрия Омска намерена продолжить в следующем году реализацию масштабной программы по асфальтированию тротуаров и проездов. На эти цели, как и в 2017 году, будет выделено 100 миллионов рублей.

Напомним, в рамках федерально программы по формированию комфортной городской среды городам, в том числе и Омску, выделаются различные крупные ассигнования.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Средства направляются на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств. В дополнение к ним мы за счет внутренних резервов выделяем серьезные средства на асфальтирование тротуаров и проездов. Акцент делаем на выполнение обращений граждан, которые поступают в окружные администрации.

Напомним, в этом году на 100 миллионов, выделенных из муниципалитета, отремонтировали около 350 проездов и пешеходных дорожек. На следующий год запланирован такой же объем работ.

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