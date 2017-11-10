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10:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Комсомольском мосту в Волгограде начали устанавливать лестницы

Специалисты приступили к монтажу лестниц на Комсомольском путепроводе в Центральном районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, подрядчик ЗАО «ДОРИС» организовал на своей производственной базе изготовление отдельных конструкций лестниц, которые позже будут смонтированы и установлены на путепроводе.

Добавим, что рабочие также занимаются днем переустройством асфальтового покрытия на тротуарах, а ночью, в период технологических окон, предоставленных РЖД, — восстановлением пролетных строений.

На завершающем этапе подрядчику необходимо будет смонтировать защитные экраны на парапетах тротуаров.

Напомним, что ремонт моста начался еще в 2015 году. Тогда подрядчиком выбрали ООО «Аваль-Строй». Не смотря на это, власти приняли решение открыть движение транспорта по мосту и занести ООО «Аваль-Строй» в список недобросовестных исполнителей. После этого они выбрали нового подрядчика.

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