Военные опровергли причастность к срыву старта отопительного сезона в Екатеринбурге

Ранее уральские региональные СМИ сообщили, что Ростехнадзор по Свердловской области отказался выдать Екатеринбургу паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия документов на котельную ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа», якобы находящуюся на балансе военного ведомства.

«Минобороны не имеет никакого отношения к срыву подготовки к отопительному сезону в Екатеринбурге. Открытое акционерное общество с “военным” названием действительно работает на местном рынке коммунальных услуг, но оно — не более чем историзм, который собственники не сочли нужным менять», — заявил Рощупкин.

Он добавил, что все екатеринбургские котельные, состоящие на балансе Минобороны, полностью готовы к зиме, что подтверждено соответствующими паспортами. «На случай коммунальных аварий в готовности к применению находятся специализированные мобильные котельные и аварийные бригады», — сказал полковник, уточнив, что в случае происшествий командование в кратчайшие сроки рассмотрит обращения о помощи муниципалитету.