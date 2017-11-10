Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Сбежавшая жена Джигарханяна в больнице в Киеве
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:28 (мск), источник: ТАСС

Военные опровергли причастность к срыву старта отопительного сезона в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло свою причастность к неготовности муниципального образования город Екатеринбурга к отопительному сезону. Об этом в пятницу сообщил ТАСС помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Ранее уральские региональные СМИ сообщили, что Ростехнадзор по Свердловской области отказался выдать Екатеринбургу паспорт готовности к отопительному сезону из-за отсутствия документов на котельную ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа», якобы находящуюся на балансе военного ведомства.

«Минобороны не имеет никакого отношения к срыву подготовки к отопительному сезону в Екатеринбурге. Открытое акционерное общество с “военным” названием действительно работает на местном рынке коммунальных услуг, но оно — не более чем историзм, который собственники не сочли нужным менять», — заявил Рощупкин.

Он добавил, что все екатеринбургские котельные, состоящие на балансе Минобороны, полностью готовы к зиме, что подтверждено соответствующими паспортами. «На случай коммунальных аварий в готовности к применению находятся специализированные мобильные котельные и аварийные бригады», — сказал полковник, уточнив, что в случае происшествий командование в кратчайшие сроки рассмотрит обращения о помощи муниципалитету.

Ранее сообщалось, что Уральский военный округ прекратил свое существование в 2001 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак объяснила, в чем Россия виновата в отношениях с Западом
Рогозин вспомнил байки про "русских хакеров" после публикации о "Касперском"
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь