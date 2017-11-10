Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Умер сатирик Михаил Задорнов, боровшийся с тяжелой болезнью
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
13Густой смог окутал Дели
11:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт аэропорта не испортит северянам отпуск

Все работы будут завершены в срок.

Источник: РИА "Новости"

Взлетная полоса Норильска выработала свой ресурс давно. Последний капитальный ремонт объекта производился на рубеже в конце 70-х — начале 80-х годов, а ежегодные текущие ремонты уже не могли привести полосу в нормальное состояние. Ко всему прочему строительство новой взлетно-посадочной полосы в сложном рельефе тундры и условиях вечной мерзлоты было признано нецелесообразным.

Единственным вариантом решения проблемы стал капитальный ремонт объекта с полной заменой ее бетонного покрытия. Проект реконструкции аэропорта уникальный, разрабатывался несколько лет. В его первоначальном варианте Норильск планировалось полностью закрыть для воздушного сообщения. Но учитывая все обстоятельства по инициативе компании «Норникель» было принято решение о разбивке строительных работ на три года. Благодаря этому воздушное сообщение не было полностью прервано ни на один день.

Первый этап реконструкции в 2016 году и второй в 2017 был завершен в срок и в соответствии со всеми необходимыми процедурами. Получена необходимая разрешительная документация. Третий этап начнется будущим летом. По графику в 2018 году строители полностью заканчивают реконструкцию взлетной полосы, часть работ по ремонту гражданского перрона для обслуживания воздушных судов будет заканчиваться в 2019 году.

Не будет проблем с тем, чтобы улететь в отпуск и будущим летом. В 2018 и 2019 годах будет обеспечена перевозка пассажиропотока в полном объеме. В зависимости от спроса авиакомпания «НордСтар» может увеличить количество рейсов для обеспечения перевозки всех желающих, как это обычно происходит в пиковые периоды и даты.

Кстати, всего через месяц — в декабре — начнется продажа билетов на рейсы авиакомпании «НордСтар» на летний период 2018 года. Кроме «Нордстара» о своем интересе работать с Норильском заявила также компания S7.

Стоит добавить, что реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры норильского аэропорта ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 млрд руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010−2020 годы)». Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 3,5 млрд руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Универсиада снизила объемы строительства жилья в Красноярске
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь