Парыгина пообещала к 2020 году уменьшить дефицит бюджета Омска в 1,5 раза

Сегодня, 10 ноября, на публичных слушаниях по бюджету Омска директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина озвучила параметры бюджета на 2018−2020 годы.

По ее словам, за основу главного финансового документа взяты бюджетное послание президента, а также деловая игра по наполнению казны Омска с предпринимателями и бизнесменами.

При этом дефицит бюджета глава ведомства обещала снизить за три года почти в полтора раза.

Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля Омска:

— В 2018 году бюджет по доходам составит 14, 078 миллиарда рублей, по расходам — 14, 786 миллиарда рублей. На 2019 год бюджет составит по доходам 14, 267 миллиарда рублей, по расходам — 14, 786 миллиарда рублей, дефицит — 519 миллионов. В 2020 году планируются доходы в размере 14,548 миллиарда рублей, расходы — 15 миллиардов при дефиците в 486 миллионов рублей.