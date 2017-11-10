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09:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Строительство развязки к «Экспофоруму» остановили из-за захоронений

Депутат Вишневский против того, чтобы строили «на костях».

9 ноября стало известно, что строительство дорожной развязки на конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Петербурге приостановили. В процессе дорожных работ были найдены воинские захоронения, о которых не было известно заведомо. Решение о временном прекращении работ вынес губернатор Георгий Полтавченко. Об этом в социальной сети написал «яблочник» Борис Вишневский.

Также депутат припомнил, что он просил дождаться окончания экспертизы прежде, чем начинать строительство развязки, чтобы своевременно внести коррективы в проект и построить маршрут в обход захоронений.

«Губернатор сообщает, что работы остановлены до завершения поисковых мероприятий, которые начаты с 1 ноября 2017 года. Одновременно с этим Следственный комитет до 20 ноября 2017 года должен завершить экспертизу», — уточняется в послании Вишневского.

«На мой взгляд, губернатор неправомерно не считает эти захоронения местами погребения: а чем же еще они являются?» — негодует Вишневский. Теперь депутат намерен настаивать на изменении проектной документации, чтобы «не строили на костях».

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