Строительство развязки к «Экспофоруму» остановили из-за захоронений
Депутат Вишневский против того, чтобы строили «на костях».
Депутат Вишневский против того, чтобы строили «на костях».
9 ноября стало известно, что строительство дорожной развязки на
Также депутат припомнил, что он просил дождаться окончания экспертизы прежде, чем начинать строительство развязки, чтобы своевременно внести коррективы в проект и построить маршрут в обход захоронений.
«Губернатор сообщает, что работы остановлены до завершения поисковых мероприятий, которые начаты с 1 ноября 2017 года. Одновременно с этим Следственный комитет до 20 ноября 2017 года должен завершить экспертизу», — уточняется в послании Вишневского.
«На мой взгляд, губернатор неправомерно не считает эти захоронения местами погребения: а чем же еще они являются?» — негодует Вишневский. Теперь депутат намерен настаивать на изменении проектной документации, чтобы «не строили на костях».