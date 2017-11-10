Фермы на Кубани получат гранты на развитие животноводства

Комиссия рассмотрела 17 бизнес-проектов, лучшие из которых получат господдержку. В 2017 году заявки на конкурс подали преимущественно фермеры-животноводы, которые занимаются разведением КРС. Они могут претендовать на гранты в сумме до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского края.