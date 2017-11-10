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12:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Фермы на Кубани получат гранты на развитие животноводства

КРАСНОДАР, 10 ноября, ФедералПресс. В кубанской столице прошло заседание конкурсной комиссии по отбору фермеров, которые получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм в этом году.

Комиссия рассмотрела 17 бизнес-проектов, лучшие из которых получат господдержку. В 2017 году заявки на конкурс подали преимущественно фермеры-животноводы, которые занимаются разведением КРС. Они могут претендовать на гранты в сумме до 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

«В основном, представлены бизнес-планы по строительству новых животноводческих комплексов, в том числе молочного направления. Они небольшие — до 300 голов, но, уверен, будут эффективными», — сказал замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Ким Тертица.

«ФедералПресс» напоминает, что лучшие муниципальные образования Удмуртии получат гранты.

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