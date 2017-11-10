Фермы на Кубани получат гранты на развитие животноводства
КРАСНОДАР, 10 ноября, ФедералПресс. В кубанской столице прошло заседание конкурсной комиссии по отбору фермеров, которые получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм в этом году.
КРАСНОДАР, 10 ноября, ФедералПресс. В кубанской столице прошло заседание конкурсной комиссии по отбору фермеров, которые получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм в этом году.
Комиссия рассмотрела 17
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«ФедералПресс» напоминает, что лучшие муниципальные образования Удмуртии получат гранты.