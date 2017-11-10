Внутренняя эмиграция. Что можно купить в Москве, продав квартиру в Подмосковье

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Сегодня развивается не только жилищное строительство, но и транспортная сеть региона. Власти рассматривают проекты продления линий метрополитена за МКАД, транспортные компании вводят новые автобусные маршруты и закупают более комфортные электрички. Подмосковье становится ближе, но многих, как и прежде, манит столичная прописка.

Попытаемся в теории осуществить этот, без преувеличения, колоссальный проект. Возьмем гипотетическую квартиру в одном из городов-спутников Москвы, например в Химках. Для удобства примем, что квартира наша находится в монолитном доме и стоит 5 миллионов рублей. Можно ли купить за эти деньги что-то в столице?

Тот же МКАД, но изнутри

Оказалось, что можно. Но, как водится, есть нюанс, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Обладая только оговоренной суммой, нужно быть заранее готовым к компромиссам.

В пределах старой Москвы ничего выдающегося на эти деньги купить нельзя, даже с учетом того, что цены просели. Понятно, что в любом случае этот вариант будет далеко от центра − фактически та же МКАД, только с другой стороны. Олег Самойлов Вице-президент Российской гильдии риелторов

«Если брать такие города, как Химки, Красногорск, Долгопрудный, Мытищи, Королев, то разница будет небольшой», — отметил он.

Также стоит понимать, что большая часть доступных предложений в границах Москвы будет относиться ко вторичному жилому фонду. Конечно, новостройки пока попадаются, но со временем они будут все больше удаляться в ценовом диапазоне, что связано с возможным запретом долевого строительства в ближайшем будущем.

Заметим, что, скорее всего, это будет что-то старое. Хороший, но все же экономкласс с малым метражом и прочими атрибутами. И также, скорее всего, это будет однокомнатная квартира, на двушку надеяться не приходится. Олег Самойлов Вице-президент Российской гильдии риелторов

«Либо это может быть новостройка, но на очень раннем этапе строительства. А в свете грядущих изменений законодательства относительно долевого строительства можно сказать, что себестоимость квартир вырастет, что, несомненно, отразится на цене квадратного метра. Ибо в конечном итоге все такие инициативы оплачивают покупатели», — подчеркнул Самойлов.

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Кроме того, с большой долей вероятности, искомый вариант внутри Москвы будет удален от метро. Здесь в зависимости от района разница в цене может оказаться вполне ощутимой.

«Возьмем две одинаковые квартиры в одинаковых домах, но одну — в честных пяти минутах пешком от метро, а другую — в 15 минутах на транспорте. Конечно, у правительства Москвы большие планы по развитию метро. Но по состоянию на сегодня стоимость этих двух квартир находится в диапазоне до 10%», — сказал эксперт.

Север против юга Однако даже по внутренней стороне МКАД цены на квартиры могут колебаться значительно. Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов обращает внимание на то, что найти квартиру в пристойном состоянии будет легче в «более дешевых» районах.

Имея 5 миллионов от продажи квартиры в Подмосковье, мы можем присмотреть жилье в таких районах, как Марьино, Северное Измайлово, Гольяново, и других районах востока и юго-востока, прижатых к МКАД. В принципе, там хорошие предложения встречаются. Олег Самойлов Вице-президент Российской гильдии риелторов

При этом Бекетов отмечает, что те, кому мало квадратных метров, необязательно должны ограничиться однушками. Если проявить упорство, можно найти более просторные, хотя и более спорные варианты.

«Вот, например, есть двушка площадью 44 квадратных метра в пятиэтажном доме в Капотне, прямо напротив Московского нефтеперерабатывающего завода. Место, конечно, не ахти, зато и стоимость в объявлении указана всего 4,5 миллиона рублей. Но и в целом большинство предложений нашей ценовой категории находится на востоке или юго-востоке столицы», — отметил Бекетов.

Такая разница вполне объяснима, поскольку в столице существуют более или менее привлекательные направления. И в течение последнего времени картина кардинальным образом не меняется, пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Традиционно более привлекательные районы находятся на юго-западе Москвы. Также это весь запад и далее на север до самого Красногорска, то есть это направления по Волоколамскому и Новорижскому шоссе. Квартиры там, как правило, дороже. Олег Самойлов Вице-президент Российской гильдии риелторов

Естественно, найти за обозначенные 5 миллионов рублей квартиру там будет значительно сложнее, а состояние и местоположение варианта будут оставлять желать лучшего. На менее популярных направлениях можно уложиться в бюджет, и при этом выбор будет шире.

Похожая ситуация складывается и в Московской области. Если посмотреть на средние цены по Химкам, то можно сделать вывод, что наша гипотетическая квартира — двухкомнатная. Но в других городах ближнего Подмосковья та же двушка будет значительно дешевле, обращает внимание независимый эксперт Андрей Бекетов.

«Средний разбег цен по ближайшему Подмосковью — от 85 тысяч до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Запад подороже: он ближе к отметке 160 тысяч рублей. И это, конечно же, Красногорск. А дешевле всего будет восток — Люберцы, Реутов, Балашиха. Там квадратный метр может стоить 70 тысяч рублей или даже ниже», — подчеркнул Андрей Бекетов.

При этом риелторы отмечают, что в указанном ценовом диапазоне гораздо более широкий выбор будет в ТиНАО. И покупатель может рассчитывать уже, во-первых, на новостройку комфорт-класса, а во-вторых, ему будут доступны двухкомнатные квартиры. Однако это вопрос планирования на дальнюю перспективу.

По словам экспертов, при сегодняшнем состоянии транспортной системы эти варианты в большей степени подойдут пенсионерам, нежели экономически активной части населения.

Не сезон В прежние годы собственники старались продавать квартиру в определенный период, чтобы получить наибольшую выгоду. Сегодня нет необходимости подгадывать время, считает независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов.

«Сейчас у рынка недвижимости пропала ярко выраженная сезонность, которую можно было наблюдать раньше. Она отчасти сохраняется в сфере аренды. Тут по-прежнему многое завязано на студентах: они появляются осенью, и поднимается спрос на арендные квартиры. Что же касается купли/продажи недвижимости, то тут колебания в цене незначительные — в пределах 1% от стоимости, то есть эту сумму проще выторговать в процессе сделки, чем ждать какого-то определенного периода», — подчеркнул он.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов отмечает, что колебания на рынке недвижимости есть, но заметить их может только глубоко вовлеченный специалист.