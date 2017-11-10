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10:23 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье появился еще один пятизвёздочный отель

Он даже сможет потягаться с владивостокским «Хёндэ».

Источник: Восток Медиа

Отель при приморском казино Tigre de Cristal получил пятую звезду. Теперь край может похвастаться сразу двумя отелями класса «делюкс», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Приморье появился ещё один пятизвёздочный отель. Вслед за «Хёндэ» последнюю звезду получил Tigre de Cristal Hotel. Об этом сообщили в пресс-службе казино. «Мы получили официальное подтверждение этого статуса. Он принят в соответствии с государственными стандартами гостиниц. Мы этим очень гордимся», — сообщили на официальной странице заведения.

Впервые «пять звёзд» в Приморье получил владивостокский отель «Hyuindai». Это произошло ещё в 2015 году. Так что теперь у него появился ещё один «тяжеловесный» конкурент.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Tigre de Cristal является проектом гонконгской компании Melco. Казино постоянно заявляет о себе различными громкими акциями. Так, в июне в павильоне заведения выставляли реплику императорской короны. Авторы ювелирного шедевра создали его по случаю больших исторических событий — коронации Екатерины Великой и 400-летия дома Романовых. Между тем, доходы у казино пока не очень большие. За прошлый год оно заработало около 500 миллионов рублей. Впрочем, его владельцы уверяют: это только начало.

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