В Челнах строится жилой комплекс с двумя детсадами и школой

В жилом комплексе, который предлагают назвать «Президентским», возведут 17 10-этажных и 17-этажных домов на 3,5 тыс. квартир по соципотеке. Все квартиры строятся в чистовой отделке — с межкомнатными дверями, пластиковыми и деревянными окнами, сантехникой, счетчиками, регуляторами тепла. В комплексе будут расположены школа и три детсада, лечебные учреждения и торговые комплексы. Каждой квартире будет полагаться парковка. Согласно новым требованиям проезды между домами сделают шириной семь метров.