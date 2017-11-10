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17:20 (мск), источник: АиФ Казань

В Челнах строится жилой комплекс с двумя детсадами и школой

Жилой комплекс на 12,5 тыс. жителей строится в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

В жилом комплексе, который предлагают назвать «Президентским», возведут 17 10-этажных и 17-этажных домов на 3,5 тыс. квартир по соципотеке. Все квартиры строятся в чистовой отделке — с межкомнатными дверями, пластиковыми и деревянными окнами, сантехникой, счетчиками, регуляторами тепла. В комплексе будут расположены школа и три детсада, лечебные учреждения и торговые комплексы. Каждой квартире будет полагаться парковка. Согласно новым требованиям проезды между домами сделают шириной семь метров.

Сейчас полным ходом идет строительство двух домов (63/13 и 63/15) на 538 квартир, которые сдадут в 2018 году. Рабочие также начали строительство ещё двух домов: 63/12 и 63/11.

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