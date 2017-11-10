Пулково побил рекорд по пассажиропотоку еще до окончания года
Аэропорт превзошел собственные показатели 2014 года.
Аэропорт превзошел собственные показатели 2014 года.
10 ноября стало известно, что Петербургский аэропорт Пулково побил рекорд по пассажиропотоку. Оказывается, что в период с 1 января по 8 ноября пропустил через себя 14 млн 283 тыс. 585 пассажиров. Об этом сообщили в
По информации Пулково максимальный пассажиропоток аэропорта за год составлял 14 млн 264 тыс. 732 человека. И это показатели 2014 года.
«Восстановление рынка воздушных перевозок в России и возобновление положительной динамики пассажиропотока началось в третьем квартале 2016 года. Но если тогда показатели увеличения выглядели существенными в первую очередь на фоне низкой базы прошлых периодов, то сейчас продолжающийся уверенный рост пассажиропотока аэропорта обусловлен рядом факторов. Один из ключевых среди них — активная работа оператора аэропорта совместно с администрацией
Напомним, что аэропорт постоянно расширяет спектр направлений перелетов. Например, в октябре воздушный порт пополнил пул лоукостеров. Теперь кроме российской «Победой» можно улететь на венгерской Wizz Air и молдавской Fly One. Более того введен новый прямой рейс из Петербурга в Баку с авиаперевозчиком Buta Airways .