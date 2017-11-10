Пулково побил рекорд по пассажиропотоку еще до окончания года

10 ноября стало известно, что Петербургский аэропорт Пулково побил рекорд по пассажиропотоку. Оказывается, что в период с 1 января по 8 ноября пропустил через себя 14 млн 283 тыс. 585 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По информации Пулково максимальный пассажиропоток аэропорта за год составлял 14 млн 264 тыс. 732 человека. И это показатели 2014 года.

К тому же, Петербургский аэропорт занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока, уступая только московским гигантам.

«Восстановление рынка воздушных перевозок в России и возобновление положительной динамики пассажиропотока началось в третьем квартале 2016 года. Но если тогда показатели увеличения выглядели существенными в первую очередь на фоне низкой базы прошлых периодов, то сейчас продолжающийся уверенный рост пассажиропотока аэропорта обусловлен рядом факторов. Один из ключевых среди них — активная работа оператора аэропорта совместно с администрацией Санкт-Петербурга по расширению маршрутной сети Пулково и привлечению новых авиакомпаний, в том числе низкобюджетных перевозчиков, для открытия новых регулярных полетов как по российским, так и зарубежным направлениям», — говорит Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».