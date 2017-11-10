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11:10 (мск), источник: Newslab.ru

Счетная палата края проверила деятельность «КрасКома»

Аудиторы представили результаты проверки компании и отметили новую финансово-экономическую политику.

Источник: Reuters

Счетная палата Красноярского края проверила работу «КрасКома». Накануне генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров принял участие в заседании коллегии Счетной палаты Красноярского края, на которой подвели итоги аудиторской проверки.

Напомним, с 2014 года федеральным законодательством введена норма об ограничении роста стоимости коммунальных услуг для жителей, на эти цели в бюджетах регионов предусмотрены компенсационные выплаты управляющим компаниям для расчета в полном объеме с ресурсоснабжающими организациями.

На коллегии представили отчет об итогах проверки использования в 2016 году муниципалитетом Красноярска средств краевого бюджета для компенсации части платы красноярцев за отопление и горячее водоснабжение. В частности, в аудиторском заключении отмечено, что, начиная с 2015 года, в «КрасКоме» — основном получателе выплат — наблюдалось стабильное снижение основных производственных показателей и расходов на капитальный ремонт инфраструктуры.

Вместе с тем, аудиторы Счетной палаты отметили, что с вхождением в состав Совета директоров «КрасКома» Сибирской генерирующей компании изменился руководящий состав, назначен новый генеральный директор, а с конца 2016 года проводится новая финансово-экономическая политика, направленная на повышение эффективности работы ресурсоснабжающей организации.

Отвечая на вопросы председателя краевой Счетной палаты Татьяны Давыденко о результатах и дальнейших планах по финансовому оздоровлению «КрасКома», генеральный директор компании Олег Гончеров отметил, что в этом году сумма субсидий для предприятия уже значительно сокращена.

«С 1 января 2017 года наш тариф на тепловую энергию был снижен в 1,6 раза. Это стало возможно благодаря масштабной работе Сибирской генерирующей компании и правительства Красноярского края. Было принято решение, которое позволило приравнять наш тариф к тарифу ОА “Енисейская ТГК” (ТГК-13) (входит в структуру СГК). На сегодняшний день стоимость одной гигакалории с малых котельных “КрасКома” вместо 2,5 тыс. рублей составляет всего 1,5 тыс. рублей. Для повышения надежности работы муниципальных объектов жизнеобеспечения, находящихся в нашей эксплуатационной ответственности, финансирование производственной программы увеличено в 6,5 раз по сравнению с 2016 годом. Сетей холодного водоснабжения и водоотведения уже переложено больше в 12 раз, а тепловых сетей — в 2,5 раза, чем год назад», — отметил Гончеров.

«Такой рост фактических объемов был достигнут за счет проведения открытых конкурсов по выбору подрядчиков и закупочной деятельности, которую с этого года “КрасКом” ведет в рамках агентского договора, заключенного с Сибирской генерирующей компанией. За счет сэкономленных средств мы увеличили список адресов капитального ремонта муниципальных сетей. В связи с этим прошу Счетную плату при проведении следующей проверки “КрасКома” рассматривать выполнение нашей производственной программы не только в денежном выражении, но и в натуральных показателях выполненных работ», — сообщил он.

Олег Гончеров также поблагодарил председателя Счетной палаты Татьяну Давыденко за высокопрофессиональный государственный аудит работы «КрасКома» за 2015−2016 годы и заверил участников коллегии, что «КрасКом» устранит замечания проверки и продолжит работу по снижению дебиторской задолженности за потребленные ресурсы. Также компания намерена внедрять практику прямых договоров и расщепления платежей жителей за коммунальные услуги. В планах «КрасКома» — ликвидация несанкционированных врезок в сети водоснабжения для прекращения бездоговорного потребления холодной воды для стабилизации тарифов.

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