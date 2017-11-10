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11:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Коррупцию в Балахтинском ДРСУ проверит прокуратура

Историей заинтересовались в Законодательном собрании.

В Законодательном собрании заинтересовались судьбой государственного предприятия Балахтинское ДРСУ, которое занимается ремонтом дорог и их обслуживанием. Депутат Евгений Черных попросил прокуратуру края проверить информацию о коррупции в государственном предприятии.

Материал о странных закупках написали журналисты ТВК еще в конце августа. На основании документов о контрактах и выписок они сделали вполне прозрачный вывод: в Балахтинском ДРСУ организована схема заработка сотен миллионов рублей. При этом деньги шли не в краевой бюджет, а на счета компаний-подрядчиков, принадлежащих родственников и друзьям директора компании.

Судя по документам, которые тогда оказались в распоряжении редакции, «за последние 1,5 года компания заключала договоры на поставку дизтоплива, мазута и битума с единственными поставщиками. Также предприятие заключало договоры по найму субподрядчиков на обслуживание дорог общего пользования местного значения и перевозку грузов».

Кроме запроса в прокуратуру народный избранник также обратился и в министерство транспорта. Официальный ответ обоих ведомств он пообещал предоставить в редакцию сразу же после его получения.

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