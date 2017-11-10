Проект краевого бюджета на будущий год обсуждают законодатели Приморья

В проекте бюджета региона на 2018 год, общий объем доходов — 84,55 миллиардов рублей, расходов — 89,12 миллиардов рублей, дефицита — 4,57 миллиарда рублей. Для сравнения, основные параметры бюджета нынешнего года следующие: доходная часть — 93,12 миллиардов рублей расходная — 102,63 миллиардов рублей, дефицит — 9,51 миллиардов рублей.

Как отмечает Юрий Корсаков, нынешние параметры доходной и расходной частей в проекте бюджета-2018 — не окончательные, а с перспективой на повышение. Ежегодно в течении года край получает новые безвозмездные перечисления из федерального бюджета, как правило, растут сверх плана и собственные доходы казны.

Притом, в проекте бюджета-2018 отражен рост собственных доходов бюджета по сравнению с 2017 г. на 5,73% — с 67,45 до 71,28 млрд рублей. Планируется рост налоговых поступлений на 4 млрд руб.

«Основные поступления в проекте бюджета дает налог на доходы физических лиц (39,5% от налоговых доходов), — отмечает Юрий Корсаков. — На втором месте — налог на прибыль организаций, на третьем — налог на имущество организаций, на четвертом — поступления от акцизов. Подобная структура доходов сохраняется все последние годы. Несколько повышается налоговое бремя на предпринимателей — ставка налога на имущество организаций по кадастровой стоимости увеличивается с 1 до 1,5%».

В 2018 году доля расходов краевого бюджета, которые распределены по 19 государственным программам, составляет 96,6% от общего объема расходов краевого бюджета. Наиболее емкая госпрограмма — «Развитие здравоохранения Приморского края» (19,5 млрд рублей), на втором месте — «Развитие образования» (18,38 млрд руб.), на третьем — «Социальная поддержка населения» (14,88 млрд рублей). 1,32 миллиарда направляется на госпрограмму развития культуры, 1,9 млрд — на программу развития физкультуры и спорта.

«В совокупности в социальную сферу региона запланировано направить 72,9% от общей суммы расходов или 64,97 млрд рублей», — говорит Юрий Корсаков.

В проекте бюджета отражены требования федерального и краевого законодательства, отмечает депутат ЗС ПК. Так, бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат закладываются в объемах, необходимых для реализации принятых краем соцобязательств — исходя из установленных размеров выплат и запланированного числа получателей поддержки.

Предусмотрена индексация в размере 4,1% ежемесячного пособия на ребенка, регионального (семейного) капитала, мер соцподдержки приемных семей и других важнейших социальных выплат — рост ассигнований на эти цели составил 171 млн руб. На социальную поддержку отдельных категорий населения в проекте бюджета запланировано 7 млрд рублей.

«Расходы на реализацию “майских” указов президента предусмотрены в должном объеме — в соответствии с “дорожными картами”. Повышение составило 1,44 млрд. руб. к уровню 2017 года, — говорит Юрий Корсаков, — Эти средства направлены на увеличение зарплат медиков, педагогов, библиотекарей, социальных работников. Также на 4% с 1 января будут проиндексированы зарплаты тех категорий бюджетников, на которых не распространяются указы президента».

Более чем на 1,1 млрд рублей (плюс 10,3%) увеличены расходы на уплату страховых взносов в ТФОМС для неработающего населения. В проекте предлагается повысить на 15% по сравнению с 2017 г. расходы на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей — до 637,5 млн рублей.

«Одна из важнейших госпрограмм — программа развития транспортного комплекса края, предусматривает ассигнования в 11 млрд рублей в 2018 году, — сообщает Юрий Корсаков. — Дорожный фонд Приморского края запланирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме 9,98 млрд рублей. На строительство дорог и мостов регионального и межмуниципального значения направляется 4,37 млрд рублей. Основная часть ассигнований поступит на продолжение строительство новой автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный. Продолжается ремонт участков нынешней трассы в Находку — 69,3 млн рублей, на строительство мостовых переходов через реки Кроуновка, Тихая, Литовка, на дороге Уссурийск-Осиновка, направляется около 270 млн рублей. Кроме того, 700 млн рублей пойдет на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований края».