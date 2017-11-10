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09:45 (мск), источник: Apiural.ru

Долги свердловчан за электроэнергию продолжают расти

Задолженность уже превысила 1 млрд рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Долг населения за электроэнергию составляет 1 млрд 110 млн рублей. Около 900 тысяч потребителей «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно не платят за коммунальную услугу. В ноябре 110 тыс должников получили уведомления об ограничении, сообщает пресс-служба компании.

Под ограничение попадут потребители с долгом свыше тысячи рублей. Текст уведомления традиционно размещается на лицевой стороне квитанции. Обязанность потребителя — рассчитаться по платежному документу до 10 числа.

Режим ограничения введут всем должникам, независимо от суммы задолженности. Чтобы избежать ограничения, потребитель должен рассчитаться с долгами в течение двадцати дней.

Напомним, что с января 2017 года энергетики больше не вручают уведомления должнику лично под роспись (изменения в ПП РФ от 06.05.2011 № 354).

В октябре подобные квитанции-уведомления получили 150 тыс уральцев. 1000 проживающих в Сысерти, Кушве, Артемовском, Ивделе, Полевском, Каменск-Уральском, Нижней Туре, Серове, Тугулыме, Кировграде были ограничены.

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