ПЗСП досрочно сдал второй муниципальный дом

Ещё в 2011 году были снесены аварийные дома по ул. Гашкова и по ул. Баранчинской в микрорайоне Вышка-II. Вместо старых деревянных и шлакоблочных зданий появился современный жилой комплекс из 10- и 16-этажных домов с автопарковкой и игровыми площадками. Один из них — дом фирменной серии ПЗСП «Э-600» по ул. Баранчинской, 10. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей — эта технология является ноу-хау ПЗСП. Дом сдан с качественной отделкой «под ключ». Всего в доме 10 этажей, 4 подъезда. Во дворе оборудована детская площадка.

Непосредственно рядом с домом организована гостевая парковка с местами для маломобильных горожан, вблизи будет обустроена ещё одна отдельная парковка. Дом подключён к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. На прилегающей территории высажены кустарники (жасмин садовый, снежноягодник); деревья (клён татарский, рябина, яблоня и другие).



Договор на строительство второго муниципального дома между АО «ПЗСП» и управлением жилищных отношений администрации города был заключен в июне 2016 года. По планам строительная компания должна была сдать дом в декабре 2017 года. Но ПЗСП завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию уже в ноябре.



Стоит отметить, что это не первый опыт подобного сотрудничества ПЗСП и администрации Перми. Так, в октябре 2014 года предприятие сдало муниципальный дом по ул. Сокольской, 12 — первый за постсоветское время, построенный за счёт городского бюджета. В него переехали 235 пермских семей. Именно положительный опыт возведения первого муниципального дома позволил компании заключить второй аналогичный контракт. В администрации города отмечают, что такое строительство имеет ряд преимуществ. Квартиры в доме спроектированы именно той площади, которая необходима для предоставления жилья нуждающимся гражданам. А заказывая строительство и выбирая подрядчика по конкурсу, город экономит серьёзные средства, так как не происходит искусственного «разогрева» рынка недвижимости.