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09:47 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро

В частности, за день лей уступил американской валюте более трех банов, а единой европейской валюте почти одиннадцать банов.

ЦБ: $ 59.2527   +0.00 € 68.7865   +0.08
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил на 10 ноября официальный обменный курс на уровне 17,5547 лея за один доллар (+3,24 бана) и 20,4319 лея (+10,96 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,5223 лея за один доллар и 20,3223 лея за один евро.

Официальный обменный курс составляет: 0,6610 лея за 1 гривну, 4,4062 лея за румынский лей и 0,2967 лея за 1 российский рубль.

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