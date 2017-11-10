Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил на 10 ноября официальный обменный курс на уровне 17,5547 лея за один доллар (+3,24 бана) и 20,4319 лея (+10,96 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,5223 лея за один доллар и 20,3223 лея за один евро.