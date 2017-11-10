В Хабаровске заменят ливневки, а не люки
Причиной замены в мэрии назвали — воровство дренажных устройств.
Причиной замены в мэрии назвали — воровство дренажных устройств.
В будущем году мэрия Хабаровска намерена заменить металлические ливнеприемные решетки на дорогах города на приспособления из композиционных материалов, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Управлении дорог и внешнего благоустройства городской администрации.
Дело в том, что металлические дренажные устройства регулярно воруют для переплавки, чем создается потенциальная аварийная опасность на дорогах.
— Многие несознательные граждане действительно воруют ливневки. Поэтому у нас в планах стоит замена решеток и мы уже договорились с поставщиками. Но речь идет именно о ливнеприемных решетках, а не о канализационных люках, как сообщалось недавно со ссылкой на ОНФ, — разъяснил ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.
Для справки: полимерные дождеприемники производятся из композитного материала, усиленного стекловолокном. Они устойчивы к различным атмосферным условиям, имеют долгий срок службы и легче чугунных.