В Хабаровске заменят ливневки, а не люки

В будущем году мэрия Хабаровска намерена заменить металлические ливнеприемные решетки на дорогах города на приспособления из композиционных материалов, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Управлении дорог и внешнего благоустройства городской администрации.

Дело в том, что металлические дренажные устройства регулярно воруют для переплавки, чем создается потенциальная аварийная опасность на дорогах.

— Многие несознательные граждане действительно воруют ливневки. Поэтому у нас в планах стоит замена решеток и мы уже договорились с поставщиками. Но речь идет именно о ливнеприемных решетках, а не о канализационных люках, как сообщалось недавно со ссылкой на ОНФ, — разъяснил ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.