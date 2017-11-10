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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске заменят ливневки, а не люки

Причиной замены в мэрии назвали — воровство дренажных устройств.

Источник: Хабаровский край сегодня

В будущем году мэрия Хабаровска намерена заменить металлические ливнеприемные решетки на дорогах города на приспособления из композиционных материалов, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Управлении дорог и внешнего благоустройства городской администрации.

Дело в том, что металлические дренажные устройства регулярно воруют для переплавки, чем создается потенциальная аварийная опасность на дорогах.

 — Многие несознательные граждане действительно воруют ливневки. Поэтому у нас в планах стоит замена решеток и мы уже договорились с поставщиками. Но речь идет именно о ливнеприемных решетках, а не о канализационных люках, как сообщалось недавно со ссылкой на ОНФ, — разъяснил ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

Для справки: полимерные дождеприемники производятся из композитного материала, усиленного стекловолокном. Они устойчивы к различным атмосферным условиям, имеют долгий срок службы и легче чугунных.

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