Для ликвидации всех свалок в Иркутской области потребуется 6 млрд рублей

Ликвидация незаконных свалок — обязанность муниципалитетов, однако у тех нет денег на это, а также на оборудование площадок для складирования мусора. У приставов находится в производстве решения суда по уничтожению 62 свалок, из них девять — в Центральной экологической зоне Байкала. Некоторые решения не исполняются с 2013 года. Примерно такая же ситуация — с очистными сооружениями. Уже полтора года не исполняется решение суда о модернизации очистных посёлка Усть-Ордынский, стоки идут в реку Куда, а средства на решение этой проблемы запланированы на 2020 год, сказал Магометов. Нет денег у местных властей и на противопожарные мероприятия, к примеру, на опашку населённых пунктов, чтобы лесной пожар не уничтожил дома.