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11:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Для ликвидации всех свалок в Иркутской области потребуется 6 млрд рублей

Для ликвидации всех накопленных свалок на территории Иркутской области по предварительным подсчётам потребуется около 6 млрд рублей, однако в 2017 году на эти цели было выделено всего 32 млн рублей. Об этом заявил 10 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Теймур Магометов.

Источник: Reuters

Ликвидация незаконных свалок — обязанность муниципалитетов, однако у тех нет денег на это, а также на оборудование площадок для складирования мусора. У приставов находится в производстве решения суда по уничтожению 62 свалок, из них девять — в Центральной экологической зоне Байкала. Некоторые решения не исполняются с 2013 года. Примерно такая же ситуация — с очистными сооружениями. Уже полтора года не исполняется решение суда о модернизации очистных посёлка Усть-Ордынский, стоки идут в реку Куда, а средства на решение этой проблемы запланированы на 2020 год, сказал Магометов. Нет денег у местных властей и на противопожарные мероприятия, к примеру, на опашку населённых пунктов, чтобы лесной пожар не уничтожил дома.

Всего у приставов Иркутской области находятся 4,5 тыс. производств в сфере экологии, это один из самых больших показателей среди регионов России. Решения судов касаются и обращения с отходами, и охоты, и антропогенного воздействия на природу, и многое другое. Теймур Магометов посетовал на то, что в Год экологии в бюджете Иркутской области не нашлось достаточно средств, чтобы выполнить все экологические мероприятия.

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