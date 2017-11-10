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10:44 (мск), источник: ЮГА.ру

На месте забора на ул. Красной в Краснодаре построят торговый центр

Административно-деловой комплекс планируют построить на квартале между улицами Красной, Рашпилевской, Длинной и Пашковской.

Источник: ЮГА.ру

Московская компания ООО «БЭЛ девелопмент» планирует строительство административно-делового комплекса «Континент» на площади 8,8 тыс. кв. м в центре города. Застройщик планирует вложить в строительство 5,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Администрация города подписала соглашение о намерениях с компанией «БЭЛ девелопмент» еще шесть лет назад. Строительство откладывалось из-за кризиса.

По данным «Коммерсанта», вложение в строительство коммерческой недвижимости в центре города выгодно в любых экономических условиях. Проект окупится не дальше, чем за десять лет.

Руководитель Краснодарского филиала ГК «БЭЛ девелопмент», генеральный директор ООО «Русская логистика» Ирина Хайлова рассказала изданию, что строительство пройдет в два этапа. Сначала компания намерена возвести три башни на стилобате, в которых будет располагаться торгово-выставочный центр. Затем застройщик планирует разместить два здания для МФЦ, обустроить наземные пешеходные переходы и озеленить территорию квартала.

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