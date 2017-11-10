На месте забора на ул. Красной в Краснодаре построят торговый центр

Источник: ЮГА.ру

Московская компания ООО «БЭЛ девелопмент» планирует строительство административно-делового комплекса «Континент» на площади 8,8 тыс. кв. м в центре города. Застройщик планирует вложить в строительство 5,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Администрация города подписала соглашение о намерениях с компанией «БЭЛ девелопмент» еще шесть лет назад. Строительство откладывалось из-за кризиса.

По данным «Коммерсанта», вложение в строительство коммерческой недвижимости в центре города выгодно в любых экономических условиях. Проект окупится не дальше, чем за десять лет.