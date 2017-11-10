На месте забора на ул. Красной в Краснодаре построят торговый центр

Московская компания ООО «БЭЛ девелопмент» планирует строительство
Администрация города подписала соглашение о намерениях с компанией «БЭЛ девелопмент» еще шесть лет назад. Строительство откладывалось
По данным «Коммерсанта», вложение в строительство коммерческой недвижимости в центре города выгодно в любых экономических условиях. Проект окупится не дальше, чем за десять лет.
Руководитель Краснодарского филиала ГК «БЭЛ девелопмент», генеральный директор ООО «Русская логистика» Ирина Хайлова рассказала изданию, что строительство пройдет в два этапа. Сначала компания намерена возвести три башни на стилобате, в которых будет располагаться