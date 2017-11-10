На ремонт крымских дорог выделят около 10 млрд руб

Крымские власти обсудят вопрос о выделении регионам полуострова средств на проведение дорожных ремонтных работ в следующем году, передает Крыминформ, ссылаясь на главу республики Сергея Аксенова.

«Глобальных обещаний сейчас не даём, но деньги на республику на следующий год будут выделены достаточные — до 10 миллиардов рублей. С каждым отдельным регионом Крыма проработаем ситуацию с точки зрения приоритетности, где у вас самые проблемные места по дорогам», — подчеркнул Аксенов.